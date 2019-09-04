5 сентября 2019

Нет, герой нашей сегодняшней истории проповедником не был. Он родился в 29 августа 1946 года в одном из бедных кварталов Квинса, района Нью-Йорка, куда в ту пору не только белому человеку сунуться было опасно, но и где чернокожих проповедников практически никогда не бывало. У него была всего лишь одна мечта — стать наркобароном и, наконец-то, вырваться из этой беспросветной нищеты. Другого пути в жизни для себя он не видел.

В школе, на входе в которую охранники ежедневно обыскивали каждого ученика, нередко изымая оружие и наркотики, мечты о будущем своём богатом наркобаронстве только укрепились. Правда, осуществиться им суждено не было. За торговлю марихуаной 14-летнего Боба Бимона перевели в спецучреждение для малолетних преступников, где на его пути оказался редкой души человек. Преподаватель Ларри Эллис, тренировавший школьную баскетбольную команду, пригласил высокорослого ершистого парня сначала к себе. Но, быстро рассмотрев в нём задатки прыгуна в длину, лично отвёл его в секцию лёгкой атлетики. С первыми успехами в новом для себя виде спорта Боб Бимон вдруг понял, что в его жизни появился шанс стать богатым и знаменитым даже без торговли наркотиками…

Я часто думаю, почему в Украине, одной из беднейших (по факту — увы, это следует признать) стран не только Европы, но и мира, на фоне упадка в области большого спорта и едва ли не полного исчезновения дворцов спорта и прочих спортивных комплексов для подготовки профессионалов высокого уровня, паралимпийцы регулярно добиваются лучших в мире результатов. И мне почему-то кажется, что моя версия, объясняющая этот феномен, абсолютно верна: став инвалидами и однозначно для себя убедившись в том, что ни государство, никто другой не помогут им вырваться из отчаянного круга неразрешимых в нашей стране проблем, они сами устраивают своё будущее. Не ноя, не жалуясь, не выпрашивая законных подачек, а выматывая себя изнурительными тренировками (при полном отсутствии условий для этого!) для достижения одной-единственной цели — победами на мировом и олимпийском уровнях заработать денег, достаточных для покупки нормальной квартиры, для приобретения современной инвалидной коляски, для того, чтобы почувствовать себя, наконец, относительно полноправными членами общества. Разве их соперникам из благополучных стран Западной Европы и Америки понять это безудержное стремление наших паралимпийцев победить во что бы то ни стало, любой ценой, чего бы это только ни стоило…

Боб Бимон не был инвалидом. Но многое в его ситуации было похожим на это — он был ранее судимым парнем из бедной негритянской семьи. И ему рассчитывать на чью-то помощь тоже не приходилось. Всего лишь несколько лет напряжённейших тренировок принесли талантливому и упрямому Бобу заметные результаты. Правда, не настолько заметные для того, чтобы на Олимпийских Играх 1968 года в Мехико кто-нибудь всерьёз мог к нему относиться. Там было два фаворита — Игорь Тер-Ованесян из Советского Союза и американец Ральф Бостон. Именно они собирались разыграть между собой золотую медаль в прыжках в длину и побить прежний мировой рекорд- 8 метров 35 сантиметров. Но сделать это им так и не удалось. Потому что чемпионом Олимпиады с фантастическим мировым достижением — 8 метров 90 сантиметров! — стал малоизвестный Боб Бимон из Нью-Йорка.

Его рекордный прыжок судьи замеряли почти 40 минут. Дело в том, что вся измерительная техника была рассчитана максимально на 8,70… Только через 23 года мировой рекорд Боба Бимона был побит на 5 сантиметров. А вот рекордом олимпийским этот результат остаётся по сей день. Уже больше сорока лет! И богатым Боб тоже стал. Живя с семьёй в Майами, он прилично зарабатывает как талантливый художник-абстракционист. А основанная им корпорация мобильной связи давно и регулярно приносит ему стабильный доход. Правда, стать наркобароном ему так и не удалось. И он об этом ничуть не жалеет.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…