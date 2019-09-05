«У меня были связаны руки»: откровенное признание партнера TAYANNA по «Танцях з зірками» (фото)

Шоу-бизнес

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Игорь Кузьменко рассказал, почему отказался от прощального слова и что заставило его участвовать в проекте.

— Игорь, страсти после вашего «вылета» немного улеглись. Как вы себя сейчас ощущаете?

— Все хорошо. Не могу сказать, что я обижен. А на кого обижаться? На себя, судей или еще на кого-то… Думаю, не на кого. Это шоу, и, понятно, на нем все может быть.

— Просто для вас оно закончилось слишком быстро.

— Конечно, я этого не ожидал. Мы с TAYANNA долго тренировались, готовились, были планы на дальнейшие танцы. Я научил ее неплохо двигаться, причем не только в одном стиле, она уже знала несколько стилей на дальнейшие эфиры. Конечно, было обидно уйти так рано.

— Говорят, что вы тренировались усерднее всех остальных участников.

— Я такое тоже слышал. Мы действительно старались, чтобы добиться определенного успеха. Но практика показала, что не всегда бывает так, как планируешь.

— Вы смогли бы довести TAYANNA до финала?

— Таня очень работоспособная и целеустремленная — это главное. То, что зависело от меня в плане танцев, я делал. Но еще есть такие моменты, как голосование зрителей, оценки судей, и много всяких аспектов, которые мы не можем контролировать.

— Подводные камни? Это могло быть как-то спланировано?

— Не знаю, что и думать. Я посмотрел эфир, проанализировал танец, и он был далеко не худшим. Но обвинять кого-то не буду. TAYANNA сделала все, что от нее зависит на 200 процентов. Она старалась, хотя ей было тяжело. Она танцевала с поломанным ребром, но старалась об этом не говорить и вообще не вспоминать. Тем не менее информация просочилась, и пошло-поехало.

— Когда произошла травма?

— Не понятно. Не было каких-то падений. Просто мы много тренировались без отдыха, я говорил Тане, что нужно передохнуть, ведь тело не резиновое. В конце концов усталость приводит к травмам. А она говорила, что не будет отдыхать, хочет еще заниматься, быть лучше всех. Появились боли, но TAYANNA надеялась, что все пройдет, это просто усталость. Потом болеть стало так, что тренироваться уже стало невозможно. Поехали, сделали снимок, оказалось, что у нее сломано ребро.

— Это было еще до первого эфира?

— Да, дней за десять до первого эфира. Врачи сказали, что танцевать нельзя пять недель. Но мы танцевали практически без отдыха. Единственное, я старался убирать все нагрузки с поврежденной стороны, чтобы мы могли дальше принимать участие в шоу. Движения переделали на другую сторону, чтобы не напрягать ребро, и оно начало заживать. Второй танец мог быть гораздо мощнее по поддержкам, но и так было неплохо.

— Судьи же поставили вам достаточно высокие балы.

— У меня такое ощущение, что мою партнершу судили не как звезду с поломанным ребром, а как профессиональную танцовщицу. Судя по результатам других участников, их не так предвзято оценивали, как нас.

— Екатерина Кухар сказала, что у всех бывают травмы.

— Она сказала, что надо не ныть, а участвовать. Потом, когда про свою травму рассказала Аня Ризатдинова, все стали ее жалеть, мол, боец. Для меня это было как-то странно. TAYANNA сражалась, насколько это было возможно в ее ситуации. Но судьи отнеслись к этому по-своему.

— Обидно, что остались пары, которые танцуют гораздо слабее: Михаил Кукуюк, Надежда Матвеева.

— Может быть. Но это шоу, а не танцевальный конкурс, и тут могут быть специфические моменты.

— Вы легко согласились на участие в проекте? Для вас это уже третий сезон «Танців з зірками».

— Сомнения были. Я прекрасно понимал, что победить еще раз мне никто не даст. Меня и на второй сезон уговорил продюсер, и в конце концов получилось так, что мы со Славой не танцевали. Перед третьим сезоном почувствовал, что идти не стоит. Даже мои друзья в шоу-бизнесе, продюсеры, говорили: зачем оно тебе надо? Но меня таки уговорили.

— Когда стартовали ваши с TAYANNA тренировки?

— Мы начали с 1 августа, тренировались по 6−7 часов в день. По сути, проект занимал все мое время. Я лишь на пару дней вырвался в Одессу, где сейчас мои жена и ребенок.

— Для первого эфира вы выбрали очень сложный танец — румбу.

— Я это понимал. Но у меня были связаны руки — TAYANNA хотела танцевать под свою песню, а она с таким ритмом, что другую постановку нельзя было сделать. Конечно, румба — это танец не для первого эфира. С Наташей (Могилевской. — Ред.) мы начинали с танго и лишь в финале исполнили румбу. Готовили ее два месяца. Но у Наташи была лучше подготовка, она умела танцевать. А TAYANNA не имела вообще никакого отношения к бальным танцам. Но она хорошо училась, горела проектом, вкладывала душу.

— Вы отказались от прощального слова на шоу.

— Не знал, что говорить и кого благодарить. Больше всего переживал за TAYANNA. И первая мысль была лишь о том, как она воспримет, узнав, что мы уходим. Говорить какие-то слова не было никакого желания.

— Можете предположить, кто станет победителем третьего сезона?

- Тяжело говорить. Первые два эфира танцы участникам известны заранее. А дальше начинается лотерея, когда звездам дают стили, которые они вообще не знают. И готовится времени тщательно нет. Думаю, попасть в финал есть шансы у MARUV. Даже, если многие негативно к ней относятся, всем интересно увидеть, что же будет дальше. Думаю, выйдет и Женя Кот — он много времени работает в этом направлении, знает, что людям нравится и Лена Кравец. Просто потому, что люди будут за нее голосовать.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» партнеша Игоря Кузьменко певица TAYANNA рассказала о том, что происходило за кулисами «Танців з зірками». Когда стало ясно, что ей придется покинуть проект, она едва сдержала слезы, а потом призналась, что это был шок.

Самые интересные моменты второго эфира «Танців з зірками» смотрите здесь.

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