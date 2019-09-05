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После пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии работа ТЭС может стать убыточной, — эксперт
Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к убыточной работе ТЭС. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя инициативу команды президента пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые рrice caps.
«Ограничения биржевой цены на рынке „на сутки вперед“, точнее, снижение биржевой цены, которая сейчас уже зафиксирована Кабмином, может привести к тому, что часть тепловой генерации, на примере той же Славянской теплоэлектростанции, в реальных рыночных существующих условиях просто не смогут продать электричество. Если мы директивно ограничим им цену рынка, как оно есть сейчас, — 1,62 копейки. Ее предлагается снизить на 10%. То Славянская теплоэлектростанция не сможет продавать электрическую энергию себе не в убыток. Просто не сможет. А у нее себестоимость выше», — объяснил Марунич.
Напомним, руководство «Донбассэнерго» заявило, что возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления.
Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказал мнение, что изменение ценовых ограничений на рынке электроэнергии спровоцирует рост задолженности по зарплатам перед шахтерами, поскольку означает снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС.
Ранее представитель президента в правительстве сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную снизить на 15−20%.
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