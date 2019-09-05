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Модные тренды и звездные гости: как завершилась Ukrainian Fashion Week (фото)
В Киеве завершилось самое значимое модное событие осени — Ukrainian Fashion Week-2020, представившей тренды нового сезона весна-лето.
За пять дней в разных локациях было представлено 45 шоу и презентаций, пять специальных проектов и мастер-классы известных фэшн-критиков. По традиции главные события Недели моды проходили в здании «Мистецького Арсеналу». Некоторые модельеры выбрали необычные локации — показы также проходили на арене ипподрома, в музее и речпорту.
Ведущие украинские дизайнеры представили смелые, женственные, порой провокационные образы. Однозначно можно сказать, что одним из главных оттенков следующего лета будет желтый. Он присутствовал во многих коллекциях. Также актуальными будут нейтральные теплые оттенки: кремовый, нюд, коричневый, охра, оливковый, хаки, полынный.
Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на закрытии недели моды.
Традиционно гостями показов стали звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, светские львицы и бизнес-леди.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!