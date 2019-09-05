Модные тренды и звездные гости: как завершилась Ukrainian Fashion Week (фото)

Стиль жизни

В Киеве завершилось самое значимое модное событие осени — Ukrainian Fashion Week-2020, представившей тренды нового сезона весна-лето.

За пять дней в разных локациях было представлено 45 шоу и презентаций, пять специальных проектов и мастер-классы известных фэшн-критиков. По традиции главные события Недели моды проходили в здании «Мистецького Арсеналу». Некоторые модельеры выбрали необычные локации — показы также проходили на арене ипподрома, в музее и речпорту.

Ведущие украинские дизайнеры представили смелые, женственные, порой провокационные образы. Однозначно можно сказать, что одним из главных оттенков следующего лета будет желтый. Он присутствовал во многих коллекциях. Также актуальными будут нейтральные теплые оттенки: кремовый, нюд, коричневый, охра, оливковый, хаки, полынный.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на закрытии недели моды.

Традиционно гостями показов стали звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, светские львицы и бизнес-леди.

Юлия Айсина

Мишель Андраде

Анатолий Анатолич и дизайнер Татьяна Туча

Певица Лилу

Влад Дарвин и певица Alyosha

Анжелика Рудницкая

Стилист Вячеслав Дюденко

Галерист Игорь Абрамович и телеведущий Алексей Суханов

Читайте также интервью известного дизайнера Владимира Демчинского о том, что носить этой осенью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter