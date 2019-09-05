Легкие рецепты блюд с сыром: быстро и просто (фото)

Стиль жизни

В Киеве стартовал фестиваль деликатесных сыров, где можно попробовать греческую фету, французский бри, итальянский пармезан, голландскую гауду, швейцарский грюйер… Их можно заказать по отдельности или в составе блюд. Но дегустировать деликатесы нужно со знанием дела — на то они и деликатесы. Об особенностях употребления сыров «ФАКТАМ» рассказал инициатор фестиваля известный итальянский кулинар, шеф-повар киевского отеля «Опера» Гаэтано Сгрои, который готовил для принца Чарльза, футболистов команды «Милан» и других известных людей.

— Гаэтано, какой сыр считается самым деликатесным в мире?

— На этот вопрос ответить однозначно нельзя. Не стоит сравнивать мягкие и твердые сыры, выдержанные и молодые. Например, нежную буратту невозможно сопоставить с сыром гауда, который выдержан три года. И тот и другой хороши. Буратта пахнет свежим молоком, ее можно сочетать с салатными листьями, овощами гриль — баклажаном, перцем, цуккини, а также со свежими томатами и травами — рукколой, базиликом, кинзой… Очень вкусен этот сыр с маринованными анчоусами. И это для многих весьма неожиданное сочетание. Гаудой же, как и чеддером, наслаждайтесь с яблоками, сельдереем, сухофруктами, орехами, луковым джемом или с любым фруктовым конфитюром, в который добавлен перец чили.

— С чем посоветуете сочетать фету?

— Оливки, томаты, огурцы, баклажаны на гриле, травы, чеснок — все это подойдет.

— А что может стать лучшим тандемом для пармезана?

— Как известно, пармезан — прекрасное дополнение и к пицце, и к пасте. А когда едите его отдельно, можете макать кусочек сыра в бальзамический уксус.

— Многим нравится горгондзола.

— Как и к стилтону, к ней подойдут груша, орехи и мед. А еще — джем из черной смородины или абрикосов.

— А что посоветуете к бри?

— Виноград. Этот тандем восхитителен.

Гаэтано Сгрои: «Осень – время наслаждаться сырами»

— Правда, что, чем больше сыр выдержан, тем он лучше?

— Это стереотип. Например, оптимальная выдержка пармезана — 3 года. Максимально возможная — 4 года. Выдерживать этот сыр более длительное время нет смысла, могут ухудшиться вкусовые качества. Есть сыры, которые никогда не выдерживаются — например, моцарелла и буратта. Чем они свежее, тем лучше. А, к примеру, бри и камамбер вызревают 3−4 месяца — годами их не выдерживают.

— Правда ли, что под молодые сыры лучше подбирать молодые вина, а под зрелые сыры — выдержанные напитки?

— Да, это так. У выдержанных сыров и вин более выраженный вкус и аромат.

— Какие блюда можно приготовить с добавлением сыра?

— С удовольствием поделюсь рецептами сыра бри, обжаренного в масле. Сыр панируют в хлебных крошках и жарят, погружая в кипящее подсолнечное масло. Подают с джемом из красного лука и красного вина с хрустящим багетом.

Сыр бри, обжаренный в масле, – настоящий деликатес

Сыр бри, обжаренный в масле Ингредиенты: 125 г целого бри;

1 яйцо;

20 г муки;

50 г панировочных сухарей;

20 г мелко нарезанной петрушки;

5 г мелко нарезанного чеснока;

300мл подсолнечного масла для фритюра. Способ приготовления: Разогреть масло. Глубоко погрузить сыр в муку, затем в яйцо, после чего покрыть панировочными сухарями, которые предварительно смешаны с чесноком и петрушкой. Осторожно окунуть сыр в горячее масло и обжарить 2−3 минуты до золотистого цвета. Осушить кухонной бумагой и подавать горячим с луковым джемом.

— Как приготовить луковый джем?

— Ничего сложного!

Джем из красного лука

Ингредиенты на 4 порции: 30 мл оливкового масла;

300 г красного лука;

200 мл красного сухого вина;

50 г сахара;

10 г измельченных листьев тимьяна;

30 мл бальзамического уксуса;

5 г соли;

2 г измельченного черного перца; Способ приготовления: Нагрейте оливковое масло в небольшой кастрюле на среднем огне до состояния медленного кипения. Добавьте лук и варите до тех пор, пока он не станет мягким и прозрачным, время от времени помешивая Это займет 8−10 минут. Добавьте в вино сахар, тимьян, уксус и соль. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и дайте настояться, пока жидкость не загустеет (это займет около часа). Периодически помешивайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. Переложите луковое варенье в миску и дайте ему остыть, затем подайте на стол или храните в герметичном контейнере в холодильнике до 2 недель. Подают луковый джем при комнатной температуре.

— Какое блюдо ваше любимое?

— Например, запеченный камамбер. Вкус становится непревзойденным, если запечь его с чесноком, свежими травами и белым вином. К запеченному камамберу подают багет с хрустящей корочкой. А еще одно из любимых блюд — свежий сыр буратта с медом в сотах, политый бальзамиком. Подается этот сыр с кусочками подсушенного багета.

Буратта с медом – вкусно и необычно

Буррата с медом Ингредиенты: 125 г сыра буррата;

15 мл оливкового масла;

15 мл бальзамического уксуса;

2 г морской соли;

2 г черного молотого перца;

100 г медовых сот (нарезать мелкими кубиками);

30 г листьев зеленого салата или рукколы;

100 г поджаренного багета. Способ приготовления: Откройте упаковку с сыром буррата, слейте жидкость и поместите на большую тарелку. Возьмите свежие листья салата или рукколы и положите вокруг буррату, затем дополните композицию сотами. Приправьте солью, перцем, оливковым маслом и бальзамиком. Подавайте с жареным багетом.

— Какие еще советы по употреблению сыров дадите гурманам?

— Осень — время наслаждаться сырами. Но никогда не стоит есть сразу несколько сортов сыра. Выберите один — и наслаждайтесь палитрой его вкуса. А в следующий раз возьмите другой, потом — еще один. Только в этом случае вы получите от деликатесного продукта настоящее удовольствие.

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Фото из альбома Гаэтано Сгрои

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