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Показала «большие мячики»: знаменитая футболистка разделась для популярного журнала (фото, видео)
Известный американский журнал ESPN Body Issue 2019 провел откровенную фотосессию с американской футболисткой где она полностью разделась.
Девушку зовут Келли О'Хара, она играет в футбол в составе сборной США и дважды являлась победительницей чемпионата мира. Также имеет статус олимпийской чемпионки, который приобрела на играх в Лондоне, пишет издание «Акценты».
Сообщается, что для фотосессии Келли разделась полностью и продемонстрировала спортивное подтянутое тело. Она принимала различные позы и расковано работала на камеру, а самые пикантные места лишь немного прикрывал футбольный мяч.
Также футболистка дала небольшое интервью, где рассказала о своих ощущениях от игр в Лондоне и призналась, что спорт — это большой труд и кропотливая работа над собой.
Как известно, Келли О'Хара дважды выигрывавшая чемпионат мира (в 2015 и 2019 годах) и стала олимпийской чемпионкой на играх в Лондоне (2012 год).
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