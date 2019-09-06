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"Да, это целлюлит, но я люблю себя": Деми Ловато взорвала сеть откровенным фото и признанием
Популярная американская певица и актриса Деми Ловато, которая в прошлом году едва не умерла из-за передозировки наркотиков, взорвала сеть откровенным фото и признанием о том, что устала обрабатывать снимки.
Фото Ловато в Instagram за 4 часа набрало 4,5 миллиона лайков и сотни тысяч репостов.
«Спасибо тебе, Деми, за это! Спасибо тебе! Спасибо», — написала актриса Алиса Милано.
«Вы дарите уверенность», — пишут молодые девушки и женщины, которые устали стесняться себя.
27-летняя артистка не побоялась опубликовать фото без фильтров и обработки. Она также заявила, что больше не будет ретушировать снимки.
«Это мой самый большой страх. Моя фотография в бикини без изменений. И угадайте, что? Это целлюлит!!! Я буквально оооочень устала от стыда за свое тело, редактирую снимки (да, другие фотографии в бикини были отредактированы — и я ненавижу это делать, но это правда)», — призналась Деми.
Она заявила, что устала быть не собой, соответствовать выдуманным стандартам. «Вот я, не стыдящаяся, не боящаяся и гордая тем, что владею телом, которое так много пережило и будет продолжать удивлять меня, когда, я надеюсь, однажды родит», — пишет Ловато.
Певица рассказывает о диетах, мучениях и тревожности, которые, надеется Деми, остались позади. «Вот она — настоящая я. И я люблю себя. И вы должны любить себя», — просит она.
Деми добавила, что занимается в зале, работает над своей внешностью и не расслабляется, но приняла и полюбила то, что у нее есть.
Напомним, ранее своим признанием удивила Настя Каменских.
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