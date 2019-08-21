Неидеальная женщина: Настя Каменских порадовала знойными фото и признанием

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала, как тренируется, порадовала поклонников фото в купальнике и признанием о том, как тяжело стремиться к идеалу.

Пост со знойными снимками Настя опубликовала в своем Instagram.

«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием», — написала Каменских, отметив, что ей то хочется покрасить волосы в другой цвет, то подкачать какую-то часть тела, то похудеть, чтобы «соответствовать идеалу».

Она добавила, что это очень тяжело: «И эта женщина внутри нас никогда не угомонится». Но сама певица понимает, что идеальных людей не существует, поэтому главное — чтобы все нравилось тебе и приносило удовольствие.

Поклонники Каменских похвалили ее за мудрость и заявили, что для них она — идеал, а худеть ей совсем не нужно.

Напомним, ранее фото в купальнике показала телеведущая Леся Никитюк.



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