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Шоу-бизнес

Неидеальная женщина: Настя Каменских порадовала знойными фото и признанием

11:39 21 августа 2019 190
Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала, как тренируется, порадовала поклонников фото в купальнике и признанием о том, как тяжело стремиться к идеалу.

Пост со знойными снимками Настя опубликовала в своем Instagram.

Нам девочкам, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко по меньше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, а самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием», — написала Каменских, отметив, что ей то хочется покрасить волосы в другой цвет, то подкачать какую-то часть тела, то похудеть, чтобы «соответствовать идеалу».

Она добавила, что это очень тяжело: «И эта женщина внутри нас никогда не угомонится». Но сама певица понимает, что идеальных людей не существует, поэтому главное — чтобы все нравилось тебе и приносило удовольствие.

Настя Каменских

Поклонники Каменских похвалили ее за мудрость и заявили, что для них она — идеал, а худеть ей совсем не нужно.

Настя Каменских

Напомним, ранее фото в купальнике показала телеведущая Леся Никитюк.

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