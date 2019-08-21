- 12:08 Месси в два раза круче, чем Роналду: доказано учеными
- 12:07 Под Львовом с африканской чумой свиней борются с помощью Нацгвардии
- 12:05 В Житомире ребенок попал под поезд, пытаясь спасти собаку
- 11:50 Ломать или не ломать? В Киеве решают, что делать со знаменитой красной оградой Байкового кладбища
- 11:47 В Киеве спасатели сняли шестерых детей с Северного моста
- 11:44 В Киеве до 23 августа можно бесплатно пройти медобследование (график работы)
- 11:39 Неидеальная женщина: Настя Каменских порадовала знойными фото и признанием
- 11:30 «Брат» одной из самых красивых теннисисток мира оказался наркоманом и мошенником
- 11:25 Нашумевшее убийство двух женщин под Киевом оказалось инсценировкой
- 11:14 Вот это да: на чемпионате мира по шахматам за Украину сражались пять (!) родных сестричек
- 11:11 Задержанные под Киевом бандиты оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии
- 11:02 В американском сериале провели странную аналогию с Евромайданом: в сети требуют реакции украинской власти
Неидеальная женщина: Настя Каменских порадовала знойными фото и признанием
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала, как тренируется, порадовала поклонников фото в купальнике и признанием о том, как тяжело стремиться к идеалу.
Пост со знойными снимками Настя опубликовала в своем Instagram.
Нам девочкам, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко по меньше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, а самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни
«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием», — написала Каменских, отметив, что ей то хочется покрасить волосы в другой цвет, то подкачать какую-то часть тела, то похудеть, чтобы «соответствовать идеалу».
Она добавила, что это очень тяжело: «И эта женщина внутри нас никогда не угомонится». Но сама певица понимает, что идеальных людей не существует, поэтому главное — чтобы все нравилось тебе и приносило удовольствие.
Поклонники Каменских похвалили ее за мудрость и заявили, что для них она — идеал, а худеть ей совсем не нужно.
Напомним, ранее фото в купальнике показала телеведущая Леся Никитюк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!