Биржевой эксперт назвал законопроект № 9035 гибелью товарных рынков в Украине

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В парламенте зарегистрирован законопроект № 9035 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов». Он предусматривает усиление роли государства в функционировании бирж, что может негативно повлиять на развитие товарных рынков в Украине. Такое мнение озвучил Анатолий Стоянов, преподаватель кафедры биржевой деятельности и торговли НУБиП Украины, начальник аналитического отдела товарной биржи КМЕ.

«Я думаю, проект № 9035 повлияет только негативно. Потому что любая усиленная роль государства на развивающихся рынках может только отрицательно повлиять на их развитие. Потому что наши чиновники работают на сдерживание процессов, их регуляцию, регистрацию, создают камни преткновения, что не позволяет на рынках запустить тот или иной новый механизм или инструмент», — уверен Анатолий Стоянов.

По словам эксперта, с учетом европейской и американской практики регулирование товарных рынков комиссией по ценным бумагам вообще не корреспондируется с международным опытом: «То, что хотят сделать у нас, — дать комиссии больше полномочий, чтобы иметь контроль хоть над каким-то развивающимся рынком. Если фондовый рынок сокращается, то на товарных рынках идут торги, заключение сделок».

Стоянов также озвучил мнение, что проект закона № 9035 может создать все предпосылки для ухудшения развития товарных рынков.

«Каждая товарная биржа предоставляет участникам порядок торгов. И этот порядок торгов Нацкомиссия (НКЦБФР) хочет утверждать. Например, какая-то биржа сделает регламент торгов, что не будет устраивать комиссию, она его не зарегистрирует, и товарная биржа вообще не сможет проводить торги. Будет заблокирована работа товарно-биржевого рынка. Это также можно будет сделать, если какая-то биржа будет неугодна — они будут цепляться за каждую запятую, искать предлоги, чтобы не разрешить торги на той или иной бирже», — предположил Анатолий Стоянов.

Анатолий Стоянов считает, что контроль НКЦБФР над товарными рынками может привести к уничтожению таких рынков.

«Я общаюсь с представителями товарно-биржевого рынка, которые очень негативно настроены и не понимают, зачем Нацкомиссия хочет регулировать товарные рынки, тогда как на фондовом рынке — полный аврал, а они хотят перебрать на себя все товарные рынки. Для чего? Чтобы погубить и товарные рынки? Это не соответствует тем целям, которые страна поставила, — электронный документооборот, развитие, уменьшение влияния государства на процессы, наоборот, речь о создании дополнительных барьеров», — уверен эксперт.

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