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Вышел под личное обязательство: стали известны подробности задержания и освобождения агента ФСБ
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина, подозреваемого в работе на Федеральную службу безопасности России.
Как следует из постановления суда, Ракушина, как и подозреваемого по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» экс- боевика Владимира Цемаха, отпустили под личное обязательство.
Стали известны подробности деятельности агента ФСБ. Служба безопасности Украины задержала Ракушина в июне 2019 года. Оперативники спецслужбы установили, что его завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ. Произошло это на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.
По данным следствия, завербованный агент собирал и передавал сотрудникам российских спецслужб данные о деятельности должностных лиц райгосадминистраций Одесской области, оперативно-служебной деятельности подразделений УСБУ в Одесской области, местах дислокации подразделений ВСУ, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке страны. В его «агентурные» обязанности входил поиск и передача соответствующей информации, которая может повредить госбезопасности Украины, а также — вербовка для этих целей других лиц.
«Будучи недовольным действующей властью Украины и своим материальным положением, офицер запаса в 2014 году периодически посещал временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, а также Россию. Установлено, что полученную информацию злоумышленник должен был передавать резиденту российских спецслужб — гражданину Украины, постоянно проживающему в Донецке и занимающему должность замначальника штаба внутренних войск МВД так называемой „ДНР“. Информацию офицер высылал на электронные почтовые ящики», — констатируется в материалах следствия.
Подозреваемый установил и развил связи с бывшими и действующими военнослужащими, подыскивал соучастников для подрывной деятельности. В частности, пытался завербовать своего знакомого — действующего сотрудника СБУ, имеющего доступ к государственной тайне. С этой целью офицер, действующий под прикрытием, встретился с ним в ноябре 2018 года возле кафе «Пицца Роял» в городе Мариуполе. Для конспиративного общения военный в отставке предложил воспользоваться приложением Telegram и электронной почтой.
В целях конспирации сотруднику СБУ с подачи ФСБ выбрали псевдоним «Соня» и предложили за сотрудничество 15 тыс. гривен ежемесячно.
В дальнейшем сотрудник СБУ получил задание достать для куратора российских спецслужб документ (схему), который содержит функциональные обязанности начальника УСБУ в Одесской области и его заместителей, а также другую документацию.
«Соня» раздобыл вышеуказанный документ, содержащий информацию с ограниченным доступом и соответствующим грифом секретности, и весной 2019 года передал его офицеру.
Когда Александра Ракушина задержали, то в ходе обыска у него изъяли, в частности, и этот документ. Приморский райсуд Одессы от 8 июля постановил взять Ракушина под стражу. Адвокат арестованного обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на личное обязательство. Аргументами защиты были возраст фигуранта (56 лет), наличие семьи и иждивенцев: мужчина зарегистрирован в Мариуполе, у него жена инвалид 1-й группы, двое детей и внуки. Кроме того, подозреваемый имеет постоянный заработок, который состоит из доходов от предпринимательской деятельности и пенсии.
Прокурор поддержал ходатайство защиты. В результате суд изменил меру пресечения — с содержания в СИЗО на личное обязательство. По некоторым данным, «запасник» ВСУ значится в списках на обмен военнопленными с РФ.
Что касается громкого освобождения Владимира Цемаха, то, как сообщали «ФАКТЫ», спикер InformNapalm Михаил Макарук высказал мнение, что экс-боевик скроется в России.
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