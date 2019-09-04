6 сентября 2019

В своё время мне довелось побывать в уютном городе Брисбен, который находится в прибрежной части австралийского побережья, часто именуемого Золотым. Это было уже давненько, и я не думал, что даже мысленно когда-нибудь мне придётся туда возвращаться. Но история, о которой я решил вам сегодня рассказать, так меня задела, что снова представил себе этот залитый мягким солнечным светом берег и волны, тихонько накатывавшие на редких вечерних купальщиков, словно боясь их потревожить.

Именно в Брисбене начиналось австралийское турне популярной американской певицы Пинк. Концертный зал был полон. Публика с восторгом встречала каждую новую песню любимой исполнительницы. И вдруг музыка оборвалась. Пинк перестала петь и поспешно, спрыгнув со сцены, устремилась в толпу фанатов. Среди парней и девушек была скромная девочка, державшая в руках плакат. Кто-то из стоявших рядом вырвал у неё из рук табличку и высоко поднял над морем голов — чтобы певица смогла прочитать текст, написанный на белом листе: ''Меня зовут Лиа, мне 14 лет. В прошлом месяце я потеряла свою любимую мамочку. Я бы очень хотела, чтобы вы меня обняли. Пожалуйста!''

Растроганная Пинк подошла к девочке, крепко обняла её и какое-то время вместе с ней стояла, даже не пытаясь скрывать слёзы, нахлынувшие на глаза. ''Всё будет хорошо, — сказала певица. — Ты такая милая… У тебя всё будет хорошо''. Стоявшая рядом с ними тётя девочки рассказала, что билеты на этот концерт Лиа покупала несколько месяцев назад вместе со своей мамой Дебби, которая при жизни очень любила песни Пинк. И вот теперь Дебби, месяц назад покинувшая этот мир, словно осуществила свою мечту…

Вы не поверите, но лет за 20 до этого сама Пинк, тогда ещё только начинавшая свою карьеру в шоу-бизнесе, точно так же стояла с написанным от руки плакатом на обочине дороги, по которой на огромной скорости проносились участники мотокроссных гонок. Среди них был тот единственный в мире парень, связать жизнь семейными узами с которым она мечтала давно. В предложении Кэри Харту, оформленном в виде плаката, было всего несколько слов: ''Ты женишься на мне?'' Проехать мимо этого предложения, не остановившись, Кэри не смог…

Они вскоре поженились. Потом разошлись. Потом снова поженились… Потом у них родилась дочь. Потом у них родился сын. Они счастливы так, как могут только быть счастливыми люди, которые долго и трудно к своему счастью шли — и, наконец, обрели его. Кэри продолжает участвовать в мотокроссах. Пинк (её настоящее имя Алиша Бет Мур) продолжает выступать с концертами по всему миру. Она завоевала массу престижнейших музыкальных премий. Она покорила миллионы сердец своих искренних поклонников. Она заработала своим талантом десятки миллионов долларов. Но она осталась по-прежнему доброй и чувственной девушкой, которая пережила в жизни немало потрясений и сумела с достоинством выйти из всех переделок. Она очень любит собак и давно уже прославилась как активный борец за права животных.

А 8-го сентября Пинк отметит свой 40-летний юбилей. И этой замечательной певице я решил посвятить этот юбилейный, 850-й (!), пост в ежедневной рубрике ''Фигурка дня''.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…