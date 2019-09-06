Деньги

Абонплата за воду и отопление: кто и сколько будет платить

Вскоре миллионам украинцев придется вносить абонентскую плату за поставки воды, отопления и вывоз мусора. Это предусмотрено вступившим в силу в мае Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах». А на днях правительство приняло постановление, которым изменило максимальный размер абонплаты, которую жители должны вносить за пользование этими коммунальными услугами.

«Все пользователи должны выбрать одну из трех моделей договорных взаимоотношений с поставщиками услуг»

Любопытно, что сумму абонплаты привязали к прожиточному минимуму. А это значит, что каждый раз, когда правительство пересматривает показатель прожиточного минимума, размер абонплаты будет меняться, причем в большую сторону. Ведь прожиточный минимум постоянно растет.

Согласно правительственному постановлению, теперь каждое предприятие может установить свой размер абонплаты. Ее размер будет зависеть от расходов предприятия на обслуживание сетей, зарплаты и так далее, однако максимальный размер абонплаты не может превышать определенную сумму.

Максимальный размер абонплаты теперь рассчитывается по следующей формуле:

2 х ПМ х 2,58×0,15 х К, где

ПМ — прожиточный минимума (на данный момент 1936 грн);

2,58 — среднее количество человек в семье;

0,15 — средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода семьи;

К — коэффициент (для отопления и воды — 0,019, для мусора — 0,009).

Таким образом, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,4 грн в месяц, а за вывоз мусора — 13,4 грн. Кстати, по старой формуле абонплата за отопление, горячую и холодную воду могла составить 30,6 грн, а на вывоз мусора — 14,5 грн. Правда, раньше абонплата включалась в общий тариф.

Стоит напомнить, что, согласно закону, «плата за абонентское обслуживание — платеж, который потребитель вносит исполнителю коммунальной услуги для возмещения расходов, связанных с заключением договора, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги».

Таким образом, платить или не платить абонплату поставщику услуги будет зависеть от того, какую именно форму договора с ним выбрал потребитель. Напомним, жильцы могут заключить индивидуальный договор, коллективный, либо

договор с коллективным потребителем. Кроме того, абонплата будет взиматься независимо от того, пользуетесь вы водой и отоплением или вовсе живете в другом месте.

Подробнее о том, как теперь будет рассчитываться и начисляться абонплата для жителей многоэтажек, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук, Андрей Никончук.

— Согласно правительственному постановлению абонентская плата за отопление, горячую и холодную воду, а также вывоз мусора будет определяться по новой формуле. Необходимо перемножить показатель среднего количества людей, живущих в домохозяйстве, это 2,58, минимальную заработную плату и коэффициент. Для расчета абонплаты на поставку воды и отопления коэффициент составляет 0,019, а для вывоза мусора — 0,009.

Однако важно понимать, что эту абонплату можно будет применить только к новым договорам. Потому что получается, что должен быть принят новый тариф на холодную воду, на горячую воду, на отопление, на мусор. Тариф должен быть меньше на размер абонплаты.

— То есть абонплата вычитается из существующего тарифа?

— Да. Потому что старые, действующие тарифы содержат абонплату и из них она не выделяется. Но по новому закону о жилищно-коммунальных услугах вскоре все пользователи должны выбрать одну из трех моделей договорных взаимоотношений с поставщиками услуг и к тому или иному договору рассчитывается абонплата.

Абонплата рассчитывается на домохозяйство, независимо от того, у вас один человек прописан или десять. Формула предусматривает средний показатель — 2,58 человека. Да, многие уже возмущаются, почему так. Мол, я живу один, а должен все равно платить 2,58. Потому что так написано в этом постановлении. И эта абонплата будет стабильна, она автоматически изменится в зависимости от размера прожиточного минимума и будет применяться не на количество человек, а именно на квартиру. Ведь главным потребителем является собственник, условно — владелец лицевого счета, то есть тот, кто от имени квартиры заключил этот договор.

— А в каких случаях абонплата не взимается?

— Абонплата взимается в любом случае. Независимо от того, какая форма договора с поставщиками услуг, абонплата все равно будет вычтена. Вопрос лишь в том, кто является субъектом оперирования этой абонплаты в зависимости от формы договора.

В любом случае действующий тариф будет состоять из двух частей: одна будет содержать в себе стоимость самой услуги — это гигакалория или кубический метр того или иного ресурса, вторая — отдельно абонплата. Так вот, за гигакалорию или кубический метр безальтернативно платят поставщику услуги, то есть оператору, независимо от формы договора, потому что он является лицензиатом, продает эту услугу.

А вот абонплату надо вносить тому субъекту, который будет определен в зависимости от избранной модели договора — это может быть управляющий, ОСМД или некое другое уполномоченное лицо. То есть тот субъект, который будет заниматься обслуживанием дома.

— А если речь идет не о воде и отоплении, а о газе и электроэнергии?

— Газ, электроэнергия к нынешнему порядку расчета абонплаты не имеет абсолютно никакого отношения. Абонплата применяется исключительно к четырем видам услуг: горячая, холодная вода, отопление — это один коэффициент, мусор — это второй коэффициент, четвертая услуга. Газ, электричество — это отдельная история, выведена из-под этого нормативно-правового регулирования.

«То, что у вас включен бойлер, даже если вы перекрыли кран горячей воды, не значит, что вы отказались от пользования»

— Может ли потребитель оспорить размер абонплаты либо сам факт ее начисления?

— Не может, это невозможно, есть закон и есть это постановление. Потребитель может оспорить лишь форму избранного договора, по которой его заставят платить. Но для изменения формы договора необходимо решение общего собрания собственников жилья.

— Допустим, в квартире установлен бойлер и люди не пользуются горячей водой, то есть счетчик показывает нулевое потребление. Абонплата все равно будет начисляться?

— Все равно будет начисляться. Людям важно понять, что абонплата — это плата не за само пользование, это плата за возможность пользоваться. Вот если потребитель официально отключится от горячей воды, вообще отрежется от трубы, тогда он потеряет право пользования услугой и абонплата не должна начисляться. Но, кстати, в законе такой вариант не описан. Там не говорится, что делать с теми людьми, кто отказался от этой услуги. Однако логично предположить: раз человек не претендует на эту услугу, значит, он не претендует на потенциальное использование сетей.

То, что у вас включен бойлер, даже если вы перекрыли кран горячей воды, не значит, что вы отказались от пользования. Ведь вы в любой момент можете отключить бойлер и включить горячую воду. То есть вы платите за право пользования по умолчанию.

— А чтобы полностью отказаться от горячего водоснабжения, надо подавать заявку в поставляющую организацию?

— Да, необходимо подать заявку. Они тогда придут и отрежут вас от трубы. Не просто опломбируют, а трубу отрежут и заварят. Вы имеете на это право. Вы не обязаны потреблять услугу, это право. Но если горячая вода к вашей квартире подведена, то будьте добры, вносите абонплату за возможность пользоваться ею, — подытожил Андрей Никончук.

Стоит напомнить, что недавно Кабмин утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Этим документом вводятся типовые договоры на холодную воду. Но если люди к 1 мая 2020 года самостоятельно не определятся с вариантом договора и не перезаключат его, то поставщики коммунальной услуги, в данном случае водоканалы, смогут в принудительном порядке заключить с ними индивидуальный договор.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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