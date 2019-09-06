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В Одессе вор-неудачник выпил коньяк и съел продукты хозяина квартиры
В одну из квартир многоэтажек, что в Суворовском районе Одессы, забрался 28-летний рецидивист. Собрав ценное имущество, он уже хотел покинуть жилище, когда домой неожиданно вернулся хозяин.
После нескольких неудачных попыток открыть входную дверь владелец квартиры понял, что внутри — посторонние, позвал на помощь соседей, а те позвонили в полицию.
Осознав, что попался, неоднократно ранее судимый злоумышленник решил бежать через окно. Для этого он взялся мастерить канат из полотенец и простыней. Когда «подручные материалы» закончились, вспомнил, что спуститься вниз и убежать не удастся: квартира находится на 13-м этаже.
«Только приезд полицейских, оперативно прибывших по вызову, заставил горе-вора сдаться. Услышав за дверью требование правоохранителей выйти из квартиры, злоумышленник наспех выпил хозяйский коньяк, закусил его же продуктами и открыл дверь», — рассказали в полиции.
Сейчас фигурант задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. За неудачную попытку кражи «любителю выпить и закусить» грозит до шести лет заключения.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?