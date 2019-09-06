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Наталья Могилевская вернется в «Танці з зірками» (фото)
В воскресенье, 8 сентября, на канале «1+1» состоится третий прямой эфир проекта «Танці з зірками» (о самых ярких моментах второго эфира читайте здесь). Пары исполнят на паркете номера под украинские хиты. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцуют фокстрот под популярную композицию Сергея Бабкина «Пробач». С неожиданной стороны откроется Даниель Салем, который, несмотря на яркую внешность, окажется достаточно скромным и сдержанным.
— Показать голый торс — будто побриться наголо, будто открыть что-то интимное, и это очень непривычно для меня, — признался Даниель. — Лично для меня сексуальность — не просто картинка. Для меня это никак не связано с голым торсом. Это больше связано с тем, что спрятано внутри.
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнят чувственную румбу под дуэтный хит «Бумбокс» и Тины Кароль «Безодня». Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнят венский вальс под проникновенную «Пісню про рушник», и телеведущая впервые за долгое время расскажет о своем сыне. Специально для лирического хип-хопа Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой на вокал выйдет Jerry Heil, которая исполнит хит «Охрана отмена». Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют трогательный вальс под песню «Тримай» Христины Соловий.
Пары на балконе будет встречать победительница первого обновленного сезона танцевального шоу, популярная певица Наталья Могилевская.
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