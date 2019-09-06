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Политика

Зеленский внес изменения в состав СНБО: обновленный список

17:29 6 сентября 2019 70
снбо
Инф. «ФАКТОВ»

После появления в Украине нового генерального прокурора и утверждения нового состава правительства президент Владимир Зеленский обновил список участников Совета национальной безопасности и обороны.

В новый СНБО вошли назначенные главы Минобороны, МИД, СБУ, Генпрокуратуры. Теперь состав Совета выглядит следующим образом:

  • председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);
  • премьер-министр Алексей Гончарук;
  • министр обороны Андрей Загороднюк;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Соответственно СНБО покинули бывшие члены правительства и силовых ведомств Владимир Гройсман, Василий Грицак, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренко, Степан Полторак.

Напомним, 29 августа в Украине был утвержден новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

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