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Зеленский внес изменения в состав СНБО: обновленный список
После появления в Украине нового генерального прокурора и утверждения нового состава правительства президент Владимир Зеленский обновил список участников Совета национальной безопасности и обороны.
В новый СНБО вошли назначенные главы Минобороны, МИД, СБУ, Генпрокуратуры. Теперь состав Совета выглядит следующим образом:
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);
- премьер-министр Алексей Гончарук;
- министр обороны Андрей Загороднюк;
- глава СБУ Иван Баканов;
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Соответственно СНБО покинули бывшие члены правительства и силовых ведомств Владимир Гройсман, Василий Грицак, Павел Климкин, Юрий Луценко, Андрей Парубий, Павел Петренко, Степан Полторак.
Напомним, 29 августа в Украине был утвержден новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.
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