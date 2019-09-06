24.98 / 25.25 27.50 / 27.91
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отвлекла продавца и украла сумку: в сеть попало видео с наглой воровкой в киевском магазине

18:52 6 сентября 2019 183
воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве разыскивают наглую воровку, «промышляющую» кражами в магазинах одежды и аксессуаров. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина украла сумку в магазине на улице Антоновича в Голосеевском районе города.

К совершению преступления злоумышленница тщательно подготовилась: рюкзак и объемная сумка-шоппер позволяли без труда спрятать украденное. Чтобы заставить продавца отвернуться, воровка попросила визитку магазина с телефоном. Нескольких секунд наедине злоумышленнице хватило, чтобы совершить кражу.

Видео опубликовано в сообществе «Киев Оперативный».

Также в Киеве ищут банду воровок, напавших на иностранку и забравших у женщины кошелек. А под Киевом молодая воровка крала золотые украшения у малышей на детских площадках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер