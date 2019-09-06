Происшествия

Отвлекла продавца и украла сумку: в сеть попало видео с наглой воровкой в киевском магазине

В Киеве разыскивают наглую воровку, «промышляющую» кражами в магазинах одежды и аксессуаров. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина украла сумку в магазине на улице Антоновича в Голосеевском районе города.

К совершению преступления злоумышленница тщательно подготовилась: рюкзак и объемная сумка-шоппер позволяли без труда спрятать украденное. Чтобы заставить продавца отвернуться, воровка попросила визитку магазина с телефоном. Нескольких секунд наедине злоумышленнице хватило, чтобы совершить кражу.

Видео опубликовано в сообществе «Киев Оперативный».

Также в Киеве ищут банду воровок, напавших на иностранку и забравших у женщины кошелек. А под Киевом молодая воровка крала золотые украшения у малышей на детских площадках.

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