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Отвлекла продавца и украла сумку: в сеть попало видео с наглой воровкой в киевском магазине
В Киеве разыскивают наглую воровку, «промышляющую» кражами в магазинах одежды и аксессуаров. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина украла сумку в магазине на улице Антоновича в Голосеевском районе города.
К совершению преступления злоумышленница тщательно подготовилась: рюкзак и объемная сумка-шоппер позволяли без труда спрятать украденное. Чтобы заставить продавца отвернуться, воровка попросила визитку магазина с телефоном. Нескольких секунд наедине злоумышленнице хватило, чтобы совершить кражу.
Видео опубликовано в сообществе «Киев Оперативный».
Также в Киеве ищут банду воровок, напавших на иностранку и забравших у женщины кошелек. А под Киевом молодая воровка крала золотые украшения у малышей на детских площадках.
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