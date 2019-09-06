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В Киеве автохам набросился на журналистку и разбил ее телефон (фото)
В Киеве на Борщаговке журналистка пострадала от водителя-хама. Владелец элитного Porsche Panamera почувствовал себя хозяином жизни, ударил журналистку за сделанное замечание и разбил ее телефон. Полиция уже ищет агрессивного хулигана.
Съемочная группа телеканала готовила сюжет о водителях, в нарушение правил рассекающих по встречной полосе. Один из таких автохамов попытался воспрепятствовать тележурналистам и применил силу по отношению к Екатерине Колган.
«Сделав замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон, то ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся. Теперь этого человека ищет полиция», — рассказала журналистка в Facebook.
В полиции Киева подтвердили, что начали расследование. Спикер столичной полиции Оксана Блищик уточнила, что гражданину грозит статья о препятствовании законной профдеятельности журналиста (ст. 171 Уголовного кодекса).
Напомним, ранее наглые автохамы, выезжающие на «встречку», были замечены на Одесской трассе, а также на Большой Кольцевой дороге.
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