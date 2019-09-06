Происшествия

В Одессе горит завод: первые подробности и фото

Вечером в пятницу, 6 сентября, произошел пожар на территории завода строительно-отделочных машин (СОМ). В эти минуты на улицу Среднюю, 83 в Малиновском районе города, где находится предприятие, прибыли около десятка пожарных расчетов и специализированная техника.

Во всей округе — густой дым и устойчивый запах гари.

Как сообщили в ГСЧС, «пожару присвоен повышенный уровень вызова, на месте работают 8 пожарных расчетов».

По предварительной информации, все работники и обслуживающий персонал эвакуированы. На настоящий момент информации о пострадавших нет.

Двумя днями ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе произошел пожар на рынке «Черемушки». Проверяется версия о поджоге. А в ночь на 28 августа на одесском рынке «Северный» сгорело 40 торговых павильонов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

А вот пожар в одесском отеле «Токио Стар» в ночь на 17 августа унес жизни девяти человек.

Один из соладельцев отеля — предприниматель Вадим Черный арестован. Другой, по данным прокуратуры, скрывается от следственных органов. Ему сообщено о подозрении.



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