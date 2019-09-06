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В Одессе горит завод: первые подробности и фото
Вечером в пятницу, 6 сентября, произошел пожар на территории завода строительно-отделочных машин (СОМ). В эти минуты на улицу Среднюю, 83 в Малиновском районе города, где находится предприятие, прибыли около десятка пожарных расчетов и специализированная техника.
Во всей округе — густой дым и устойчивый запах гари.
Как сообщили в ГСЧС, «пожару присвоен повышенный уровень вызова, на месте работают 8 пожарных расчетов».
По предварительной информации, все работники и обслуживающий персонал эвакуированы. На настоящий момент информации о пострадавших нет.
Двумя днями ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе произошел пожар на рынке «Черемушки». Проверяется версия о поджоге. А в ночь на 28 августа на одесском рынке «Северный» сгорело 40 торговых павильонов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
А вот пожар в одесском отеле «Токио Стар» в ночь на 17 августа унес жизни девяти человек.
Один из соладельцев отеля — предприниматель Вадим Черный арестован. Другой, по данным прокуратуры, скрывается от следственных органов. Ему сообщено о подозрении.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...