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Происшествия

Стало известно о задержании мужчины, обстрелявшего троллейбус с пассажирами в Киеве (фото)

20:02 6 сентября 2019 189
задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве поймали хулигана, устроившего стрельбу по пассажирам в троллейбусе. Как оказалось, агрессивный мужчина после случившегося особо не прятался, а просто пересел в другой троллейбус и успел доехать с улицы Федорова до остановки «Протасов Яр». Благодаря бдительности одного из пассажиров, к троллейбусу была вызвана полиция, и стрелка-неадеквата задержали.

Стрелок не успел ни переодеться, ни избавиться от рюкзака с оружием. Сумку с подозрительным содержимым у мужчины изъяли, а его самого доставили в отделение полиции.

сумка

скрин

Напомним, утром 6 сентября словесный конфликт в троллейбусе № 40 перерос в потасовку, а потом и в стрельбу. По предварительным данным, триггером стала просьба передать деньги за проезд. Агрессивный пассажир выстрелил в своего оппонента непосредственно в салоне троллейбуса. Стрелок вышел на остановке, и попытка его задержать провалилась. Хулиган трижды выстрелил по мужчине-преследователю и скрылся. Двоих пострадавших — 28-летнего и 43-летнего — госпитализировали с огнестрельными ранениями.

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