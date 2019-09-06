Политика

Кабмин назначил 11 заместителей министров: кто получил должности в новом правительстве

На заседании Кабинета министров были назначены 11 новых заместителей министров. Часть «новых лиц» пришла в правительство из прежнего состава Кабмина, из бизнес-ассоциаций, еще некоторые — из числа не прошедших в парламент кандидатов в депутаты.

Заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Павел Кухта — непрошедший в Раду кандидат от партии «Голос», советник бывшего министра финансов и экс-премьера Гройсмана;

— непрошедший в Раду кандидат от партии «Голос», советник бывшего министра финансов и экс-премьера Гройсмана; Тарас Высоцкий — директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса;

— директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса; Тарас Качка — руководитель «Украинского медиа центра реформ».

Замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Александр Терещенко. Ранее он был заместителем министра по делам ветеранов.

Пост заминистра финансов занял Геннадий Плис. Он с 2017 года работал в секретариате Кабмина.

Заместителем министра развития общин и территорий назначен Эдуард Кругляк — бывший заместитель министра ЖКХ.

Заместителями министра образования и науки стали Петр Коржевский (ранее замначальника Ровенского облуправления образования) и Егор Стадный (исполнительный директор Аналитического центра CEDOS).

В Минсоцполитики заместителями министра пришли Олег Коваль и Сергей Нежинский (карьера на госслужбе включает работу в Минагрополитики и в секретариате Кабмина).

Замминистра цифровой трансформации стал Алексей Вискуб. Ранее он был первым замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила состав нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter