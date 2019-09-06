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Кабмин назначил 11 заместителей министров: кто получил должности в новом правительстве
На заседании Кабинета министров были назначены 11 новых заместителей министров. Часть «новых лиц» пришла в правительство из прежнего состава Кабмина, из бизнес-ассоциаций, еще некоторые — из числа не прошедших в парламент кандидатов в депутаты.
Заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
- Павел Кухта — непрошедший в Раду кандидат от партии «Голос», советник бывшего министра финансов и экс-премьера Гройсмана;
- Тарас Высоцкий — директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса;
- Тарас Качка — руководитель «Украинского медиа центра реформ».
Замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Александр Терещенко. Ранее он был заместителем министра по делам ветеранов.
Пост заминистра финансов занял Геннадий Плис. Он с 2017 года работал в секретариате Кабмина.
Заместителем министра развития общин и территорий назначен Эдуард Кругляк — бывший заместитель министра ЖКХ.
Заместителями министра образования и науки стали Петр Коржевский (ранее замначальника Ровенского облуправления образования) и Егор Стадный (исполнительный директор Аналитического центра CEDOS).
В Минсоцполитики заместителями министра пришли Олег Коваль и Сергей Нежинский (карьера на госслужбе включает работу в Минагрополитики и в секретариате Кабмина).
Замминистра цифровой трансформации стал Алексей Вискуб. Ранее он был первым замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства.
Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила состав нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком.
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