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Политика

Кабмин назначил 11 заместителей министров: кто получил должности в новом правительстве

20:44 6 сентября 2019 100
министры
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Кабинета министров были назначены 11 новых заместителей министров. Часть «новых лиц» пришла в правительство из прежнего состава Кабмина, из бизнес-ассоциаций, еще некоторые — из числа не прошедших в парламент кандидатов в депутаты.

Заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • Павел Кухта — непрошедший в Раду кандидат от партии «Голос», советник бывшего министра финансов и экс-премьера Гройсмана;
  • Тарас Высоцкий — директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса;
  • Тарас Качка — руководитель «Украинского медиа центра реформ».

Замминистра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Александр Терещенко. Ранее он был заместителем министра по делам ветеранов.

Пост заминистра финансов занял Геннадий Плис. Он с 2017 года работал в секретариате Кабмина.

Заместителем министра развития общин и территорий назначен Эдуард Кругляк — бывший заместитель министра ЖКХ.

Заместителями министра образования и науки стали Петр Коржевский (ранее замначальника Ровенского облуправления образования) и Егор Стадный (исполнительный директор Аналитического центра CEDOS).

В Минсоцполитики заместителями министра пришли Олег Коваль и Сергей Нежинский (карьера на госслужбе включает работу в Минагрополитики и в секретариате Кабмина).

Замминистра цифровой трансформации стал Алексей Вискуб. Ранее он был первым замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила состав нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

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