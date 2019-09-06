Происшествия

Во Львовской области водитель на Mercedes наехал на пешеходов и велосипедиста: детали и фото с места смертельного ДТП

Смертельное ДТП случилось на трассе Львов — Шегини, ведущей к государственной границе. В районе села Гостинцево Мостиского района автомобиль наехал на двух пешеходов и велосипедиста, а потом пытался уехать, но не справился с управлением. Машина слетела с трассы, сметая дорожные ограничители, въехала в дерево и опрокинулась.

Фотографии с места ЧП опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. На снимках видно, что после столкновения с деревом у «Mercedes Benz» смяло переднюю часть. От полученных травм водитель скончался на месте ЧП.

Велосипедист также получил смертельные травмы. О силе удара убедительно говорят разлетевшиеся на несколько метров колеса и рама велосипеда.

Двое пешеходов, которых зацепил автомобиль, выжили, но нуждаются в лечении. С травмами пострадавших увезли в районную больницу.

Напомним, неделей ранее в Киеве грузовик сбил ребенка-велосипедиста. ДТП случилось на пешеходном переходе. А в Запорожской области нетрезвый водитель сбил сразу двоих человек на велосипедах: мужчину и мальчика-школьника.

Фото Igor Zinkevych

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