Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе

Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева, получившая широкую известность благодаря участию в группе «ВИА Гра», сделала заявление на своей странице в Instagram.

По словам певицы, она с зимы 2018 года она не сотрудничает с Константином Меладзе.

«Я получила ценный опыт, работая в составе группы „ВИА Гра“, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе. Безмерно уважаю! … Да, мое сотрудничество с MeladzeMusic прекращено», — написала Альбина.

Следует отметить, что лайки под постом артистки поставили и супруг певицы Валерий, и его брат Константин.

Также в посте артистка отметила, что все ее новые хиты, а именно песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», «День и ночь», «Такая, как есть», а также ремейк «Самба белого мотылька», — это результат работы уже с другой компанией. Кроме того, она анонсировала новые съемки, обложки и многое другое.

Вместе с тем Альбина призвала своих фанатов воздержаться от обсуждений этой новости, но они, конечно, не смогли и начали вовсю обсуждать, что же такого произошло в звездном семействе, что Альбина ушла из продюсерского центра брата своего любимого мужа, где явно чувствовала бы себя уверенней, чем в других лейблах.

В то же время поклонники пожелали Джанабаевой новых творческих успехов, отметив, что благодаря смене творческого пути певица стала более смелой и уверенной в себе.

«Альбиночка, удачи вам в дальнейшем, вы большая молодец, труженица, ждем еще ваших новиночек. А дуэт-то с Валерием будет или уже нет?»; «Все правильно!!! Надо развиваться, вы стали такой уверенной, смелой, поднялись на несколько ступенек в творческом плане, видно, что любите и любимы!» — пишут фанаты артистки.

Напомним, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе с начала 2000-х годов. В 2004 году у них родился сын Константин, а в 2014-ом — Лука. Официально пара оформила отношения тоже только накануне рождения второго ребенка, как только Валерий развелся со своей первой женой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», многие хейтеры в РФ считают экс-солистку «Виа ГРЫ» Альбину Джанабаеву разлучницей, которая увела известного певца Валерий Меладзе из семьи. Обычно Валерий относился без особых эмоций к различным провокационным постам в сети, но случайно наткнувшись на очередную порцию обвинений в адрес жены, решил дать хейтерам исчерпывающий ответ.

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