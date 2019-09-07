Происшествия

"Это было очень страшно!": на запорожском курорте произошло серьезное ЧП (фото, видео)

В курортном городе Приморск Запорожской области ночью бушевал пожар: горела местная электроподстанция. Жители города слышали гудение и наблюдали зарево в районе РЭС. В воздухе чувствовался едкий запах горящего технического масла.

Практически сразу же город остался без света — электроснабжение осталось лишь в частном секторе.

Руководство Приморска подтвердило факт аварии на объекте электросети. Сообщается, что выгорели три питающих линии (фидеры). На место ЧП выехали ремонтные бригады из Мелитополя, и утром 7 сентября начнутся восстановительные работы.

Что касается электроснабжения в городе, то потребителей по возможности будут переключать на другие подстанции. В некоторых районах свет уже появился.

В городе выдвигают разные версии по поводу причин пожара. Объект мог загореться от попадания молнии, от нарушения правил пожарной безопасности либо из-за других факторов антропогенного характера.

Оставшиеся без света жители города соглашаются, что пожар выглядел очень страшно и опасаются срыва курортного сезона.

Напомним, ранее курорты Азовского моря пострадали из-за испортившейся погоды и наплыва водорослей и медуз. Также в Азовском море активизировались так называемые «морские блохи».

Фото actual. today

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter