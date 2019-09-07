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Происшествия

На трассе под Киевом рассеянный водитель спровоцировал масштабное ДТП (фото, видео)

7:47 7 сентября 2019 21
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Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом на Одесской трассе у въезда в город случилось крупное ДТП. Водитель фуры таранил и смял несколько других автомобилей. Масштабное автостолкновение случилось поздно вечером 6 сентября, около 22 часов рядом с поворотом на Чабаны.

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Полиции предстоит выяснить причину ДТП, но, как сообщает Информатор, водитель грузовика предварительно признал, что виновата его рассеянность: мужчина мог перепутать педали газа и тормоза.

В целом в ДТП пострадали пять автомобилей. Фура, тронувшись на «зеленый», въехала в «Опель», а далее по принципу домино пострадали грузовой микроавтобус, «Газель» и «Жигули».

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Сильнее всего пострадал мужчина из «Опеля», его увезли в больницу с травмой ключицы и сотрясением мозга. Автомобиль при столкновении помяло, машине необходим серьезный ремонт.


Напомним, превышение скорости водителями на Одесской трассе при въезде в Киев нередко приводит к масштабным ДТП. В августе в том же районе джип влетел в отбойник, выполнил кульбит и опрокинулся.

Фото kiev.informator.ua

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