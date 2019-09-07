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Наука и технологии

В работе «Википедии» произошел серьезный сбой

8:30 7 сентября 2019 50
википедия
Инф. «ФАКТОВ»

C вечера 6 сентября пользователи интернет-энциклопедии «Википедия» жалуются на проблемы в работе популярного сайта. Сбой, в первую очередь, затронул США и европейские страны. В Украине больше всего жалоб на неработающую «Википедию» поступало из Киева, что и подтвердил сайт Downdetector.

Проблемы в работе популярной сетевой энциклопедии начались 6 сентября около 19 часов GMT (21.00 по киевскому времени).

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Большинство пользователей сети читают «Википедию», а не редактируют ее, поэтому превалирующее число жалоб касалось невозможности открыть страницу с нужной статьей. Те интернет-пользователи, которые вносят правки в энциклопедические материалы, с вечера 6 сентября не могли авторизоваться на сайте.

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Напомним, днем рождения онлайн-энциклопедии Wikipedia считается 15 января 2001 года. Авторами проекта стали американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. С тех пор «Википедия» считается одним из самых популярных сайтов в мире.

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