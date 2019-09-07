Украина

Пари с Зеленским выиграно? В Днепре открыли отремонтированный мост (фото)

В городе Днепре открыли отремонтированный мост, который фигурировал в пари между президентом Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым. По условиям спора, градоначальник либо завершает ремонт моста до 14 сентября, либо уходит в отставку.

Утром 7 сентября на мосту после двухмесячного перерыва было снова открыто движение автотранспорта.

Филатов подтвердил, что ремонт объекта завершен досрочно. Мэр дал понять, что об условиях спора с Зеленским он помнит, а потому принес с собой на мост кресло для всех желающих в нем посидеть.

Мэр Днепра готов заключить новое пари: уйти в отставку, когда в городе будет открыт новый аэропорт.

Теперь после того, как ремонт моста завершился, жители Днепра ждут обещанного шоу от ню-модели Анны Минюковой. Напомним, эпатажная жительница Днепра пообещала появиться обнаженной на мосту 15 сентября.

Фото dnpr.com.ua

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