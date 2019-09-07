Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча

Спорт

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу, разгромившая в отборочном матче Евро-2020 команду Литвы (3:0), на 31-тысячной «Днепр-Арене» проведет товарищеский поединок против трехкратного обладателя Кубка Африки Нигерии (стоимость билетов — от 80 до 400 гривен). Впервые в истории «желто-синие» сыграют в третьем комплекте формы бело-золотых цветов (на фото — Роман Яремчук).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — НИГЕРИЯ

В прежние годы сборная Украины трижды принимала соперников в Днепре (Днепропетровске), отпраздновав две победы и один раз сыграв вничью. В 2005-м в отборочном поединке ЧМ-2006 наша команда разошлась миром с Албанией — 2:2, в 2008-м в спарринге оказались сильнее Норвегии — 1:0 и в 2009-м в поединке квалификации ЧМ-2009 добыли историческую победу над Англией — 1:0.

В прямом эфире поединок Украина — Нигерия покажут каналы «Украина» и «Футбол 1». Начало онлайн-телетрансляции 10 сентября — в 21:30. При этом, начиная с 20:30, на специализированном канале эксперты программы «Главная команда» обсудят предстоящий матч, а после его окончания подведут итоги украинско-нигерийского противостояния.

Кстати, сборная Украины не проигрывает в товарищеских матчах уже целых семь лет — 20 матчей подряд (поединок Украина — Мальта — 0:1 в 2017-м не внесен в реестр ФИФА из-за превышения лимита замен). После проигрыша в июне 2012 года в немецком Ингольштадте туркам (0:2) «желто-синие» 12 раз победили и восемь раз сыграли вничью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, сколько «Шахтер» заплатил за Коноплянку.

Фото ffu.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter