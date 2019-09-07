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В "Борисполь" привезли участников обмена: опубликованы первые фото
В аэропорт «Борисполь» прибыли автобусы с осужденными в Украине россиянами. Ожидается, что привезенных в ближайшее время погрузят в самолет и отправят в Россию в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
Российские журналисты, побывавшие в спецавтобусах, заметили там россиянина Алексея Седикова. Он воевал на стороне боевиков на Донбассе, был пойман, осужден украинским судом по статье о терроризме и до недавнего времени содержался в колонии в Буче.
Еще один пассажир автобуса — Виктор Агеев, россиянин, попавший в плен к украинским военным летом 2017 года. При Агееве был найден военный билет РФ, но Россия не проявила интерес к судьбе своего военнослужащего.
«ФАКТЫ» следят за последними новостями об обмене. Читайте об этом в материале Украина и Россия начали обмен: все подробности, фото, видео
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