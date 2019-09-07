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Украина

Обмен между Украиной и Россией: полный список вернувшихся на родину украинцев

14:04 7 сентября 2019 830
зеленский сенцов балух
Инф. «ФАКТОВ»

7 сентября в Украину в рамках процедуры обмена вернулись 35 наших соотечественников: 24 военных моряка и 11 бывших политзаключенных. Так, в Киев спецрейсом из Москвы прибыли бывшие узники Кремля:

  • Олег Сенцов;
  • Роман Сущенко;
  • Александр Кольченко;
  • Владимир Балух;
  • Станислав Клых;
  • Николай Карпюк;
  • Алексей Сизонович;
  • Павел Гриб;
  • Эдем Бекиров;
  • Евгений Панов;
  • Артур Панов.

Кроме того, вернулись на родину захваченные в Черном море моряки:

  • Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск»;
  • Юрий Безъязычный, моторист-электрик;
  • Андрей Артеменко, старший комендор;
  • Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик;
  • Богдан Головаш, выпускник ИВМС;
  • Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
  • Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК «Бердянск»;
  • Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь»;
  • Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик;
  • Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик;
  • Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
  • Владислав Костышин, выпускник ИВМС;
  • Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК «Вышгород»;
  • Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК «Никополь»;
  • Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу»;
  • Михаил Власюк, моторист-электрик;
  • Виктор Беспальченко, комендор;
  • Владимир Терещенко, комендор;
  • Евгений Семидоцкий, марсовый;
  • Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения;
  • Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона;
  • Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения;
  • Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения;
  • Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной роты морского командования.

Все фото и видео, а также важные подробности обмена в спецрепортаже «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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