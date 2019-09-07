Украина

Обмен между Украиной и Россией: полный список вернувшихся на родину украинцев

7 сентября в Украину в рамках процедуры обмена вернулись 35 наших соотечественников: 24 военных моряка и 11 бывших политзаключенных. Так, в Киев спецрейсом из Москвы прибыли бывшие узники Кремля:

Олег Сенцов;

Роман Сущенко;

Александр Кольченко;

Владимир Балух;

Станислав Клых;

Николай Карпюк;

Алексей Сизонович;

Павел Гриб;

Эдем Бекиров;

Евгений Панов;

Артур Панов.

Кроме того, вернулись на родину захваченные в Черном море моряки:

Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск»;

Юрий Безъязычный, моторист-электрик;

Андрей Артеменко, старший комендор;

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик;

Богдан Головаш, выпускник ИВМС;

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК «Бердянск»;

Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь»;

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик;

Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик;

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;

Владислав Костышин, выпускник ИВМС;

Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК «Вышгород»;

Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК «Никополь»;

Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу»;

Михаил Власюк, моторист-электрик;

Виктор Беспальченко, комендор;

Владимир Терещенко, комендор;

Евгений Семидоцкий, марсовый;

Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения;

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона;

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения;

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения;

Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной роты морского командования.

Все фото и видео, а также важные подробности обмена в спецрепортаже «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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