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Обмен между Украиной и Россией: полный список вернувшихся на родину украинцев
7 сентября в Украину в рамках процедуры обмена вернулись 35 наших соотечественников: 24 военных моряка и 11 бывших политзаключенных. Так, в Киев спецрейсом из Москвы прибыли бывшие узники Кремля:
- Олег Сенцов;
- Роман Сущенко;
- Александр Кольченко;
- Владимир Балух;
- Станислав Клых;
- Николай Карпюк;
- Алексей Сизонович;
- Павел Гриб;
- Эдем Бекиров;
- Евгений Панов;
- Артур Панов.
Кроме того, вернулись на родину захваченные в Черном море моряки:
- Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск»;
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик;
- Андрей Артеменко, старший комендор;
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик;
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС;
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
- Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК «Бердянск»;
- Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь»;
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик;
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик;
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС;
- Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК «Вышгород»;
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК «Никополь»;
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу»;
- Михаил Власюк, моторист-электрик;
- Виктор Беспальченко, комендор;
- Владимир Терещенко, комендор;
- Евгений Семидоцкий, марсовый;
- Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения;
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона;
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения;
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения;
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной роты морского командования.
Все фото и видео, а также важные подробности обмена в спецрепортаже «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».
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