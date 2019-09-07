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Политика

«Первый этап прекращения войны»: Зеленский сделал громкое заявление после обмена

14:27 7 сентября 2019 425
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После возвращения из России в Украину военнопленных моряков и украинцев-политзаключенных Владимир Зеленский заявил, что случившееся — это «первый этап в прекращении войны».

«Несмотря на препоны, у нас состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Мы договорились про первый этап в разблокировании нашего диалога и первый этап о прекращении войны, возвращении наших военнопленных, наших моряков, наших территорий», — заявил Зеленский.

«Мы договорились создать рабочие группы… Мы договорились в течение месяца о возвращении наших моряков и военнопленных. Я считаю, что первый этап выполнен. Я, президент Владимир Зеленский, и Владимир Путин сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наши договоренности», — добавил глава государства.

Все важные подробности обмена в спецрепортаже «ФАКТОВ» «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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