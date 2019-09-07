Украинский фильм "Атлантида" произвел фурор на Венецианском кинофестивале (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 7 сентября, завершил свою работу 76-й Венецианский международный кинофестиваль. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он стартовал 28 сентября. В основной конкурсной программе принимал участие 21 фильм из 17 стран.

Главный приз «Золотой лев» достался американскому фильму «Джокер» режиссера Тода Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Эта картина рассказывает о том, как комик-неудачник превращается в короля преступного мира Готэм-Сити и становится главным врагом Бэтмена. В фильме одну из ролей сыграл легендарный Роберт де Ниро.

Гран-при жюри достался в этом году фильму Романа Полански «Дело Дрейфуса» (в оригинале — «Офицер и шпион»). Картина снята на основе реальных событий, произошедших в конце XIXначале XXвека во Франции. Процесс над офицером Альфредом Дрейфусом, который был обвинен в шпионаже, является одни из самых громких в мировой истории.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру присужден шведу Рою Андерссону. Это один из самых неординарных кинематографистов современности. За свою долгую карьеру он снял всего шесть полнометражных художественных фильмов. И вот шестой из них — «О бесконечности» — и принес 76-летнему режиссеру успех в Венеции.

«Кубок Вольпи» как лучшей актрисе был вручен француженке Ариан Аскарид за главную роль в фильме «Мирская слава». Такой же приз получил итальянец Лука Маринелли, признанный лучшим актером за исполнение главной роли в фильме «Мартин Иден».

В специальной конкурсной программе «Горизонты» лучшим фильмом признана картина украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» (на фото в заголовке). В 2017 году предыдущая работа Васяновича «Уровень черного» выдвигалась на соискание премии «Оскар» от Украины, но не попала в число номинантов. «Атлантида» снята в жанре антиутопии и рассказывает о будущей победе в войне с Россией.

Почетные призы «Золотой лев» в этом году в Венеции вручили известной британской актрисе Джули Эндрюс, которая прославилась своими ролями в знаменитых мюзиклах «Звуки музыки», «Виктор/Виктория» и «Мэри Поппинс», а также культовому испанскому режиссеру Педро Альмодовару.

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