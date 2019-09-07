Спорт

Украине на руку: команда Криштиану Роналду победила в Белграде сербов в матче отбора к Евро-2020 (видео)

В субботу, 7 сентября, в трех группах состоялись последние семь поединков 5-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, в которых, в частности, проверку боем прошли сборная Украины и ее оппоненты по группе.

Группа В

Литва — Украина — 0:3 (Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62)

Сербия — Португалия — 2:4 (Миленкович, 67, Митрович, 85 — Карвалью, 42, Гедеш, 58, Криштиану Роналду, 80, Бернарду Силва, 86)

Главные конкуренты сборной Украины — сербы и португальцы — сошлись в очной дуэли на заполненной под завязку 55-тысячной белградской арене «Райко Митич». Несмотря на шикарную поддержку, хозяева поля только пытались на равных противостоять Криштиану Роналду и компании в этой сумасшедшей дуэли.

Голы выступающих в Испании Карвалью из «Бетиса» и Гедеша из «Валенсии», а также точные удары Криштиану Роналду и Бернарду Силвы принесли португальцам столь желанные и заслуженные три очка. Дебютный мяч за сборную защитника «Фиорентины» Миленковича и гол Митровича стали для сербов слабым утешением.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Кстати, успех Криштиану Роналду и компании оказался на руку сборной Украины. Теперь парням Андрея Шевченко, чтобы практически обеспечить себе путевку в финальный турнир Евро-2020 (занять первое или второе место в группе), нужно всего-ничего — победить в следующем матче 10 октября в Харькове Литву и не проиграть в последней игре на поле Сербии с разницей в… шесть и более мячей (при таком раскладе встреча с Португалией в Киеве и результаты соперников для «желто-синих» значения иметь не будут). Напомним, что дома Украина одолела Сербию — 5:0, и если соперник, предположим, разгромит наших с таким же счетом, команда Шевченко все равно будет выше подопечных Тумбаковича (у «желто-синих» разница мячей сейчас — плюс 10, у балканцев — минус 4). Впрочем, как говорится, курочка — по зернышку…

Пока же в следующем туре, который украинская команда пропускает («желто-синие» проведут в Днепре спарринг с Нигерией), 10 сентября сыграют Литва — Португалия и Люксембург — Сербия.

Положение команд: 1. Украина — 13 очков (5 матчей); 2. Португалия — 5 (3); 3. Люксембург — 4 (4); 4. Сербия — 4 (4); 5. Литва — 1 (4).

Группа А

Косово — Чехия — 2:1 (Муричи, 20, Войвода, 67 — Шик, 16)

Собранная «с миру по нитке» сборная Косово, которой разрешили проводить домашние поединки в родной Приштине (к примеру, Украину косовары ранее принимали в албанском Шкодере), сенсационно победила команду Чехии и продлила свою серию без поражений до 15 (!) поединков.

Англия — Болгария — 4:0 (Кейн, 24, 50, с пенальти, 73, с пенальти, Стерлинг, 55)

Поединок на знаменитом «Уэмбли» стал бенефисом форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, оформившего хет-трик. И если сборная Англии выиграла 13-й подряд матч в отборах к чемпионатам Европы, то безутешный аутсайдер группы Болгария не может выиграть уже восемь встреч подряд.

Кстати, в первых 40 поединках за национальную команду Кейн забил 25 голов. Более высокой скорострельностью в истории «трех львов» мог похвастаться только знаменитый нападающий Гари Линекер (27 мячей).

Положение команд: 1. Англия — 9 очков (3 матча); 2. Косово — 8 (4); 3. Чехия — 6 (4); 4. Черногория — 2 (4); 5. Болгария — 2 (5).

Группа H

Исландия — Молдова — 3:0 (Сигторссон, 31, Б. Бьярнасон, 55, Мудрак, 77, в свои ворота)

Команда Молдовы в дебютном поединке под началом украинского тренера Семена Альтмана вчистую уступила островитянам, которые в поединках квалификации чемпионатов мира и Европы не проигрывают дома с 2013 года. Молдаване же с мая 2014-го смогли одолеть только оппонентов из Андорры и Сан-Марино.

Турция — Андорра — 1:0 (Туфан, 89)

Турки едва не опозорились на домашней арене «Бешикташа», сумев вырвать победу у «футбольных карликов» из Андорры лишь на последних минутах.

Франция — Албания — 4:1 (Коман, 8, 68, Жиру, 27, Иконе, 85 — Чикалеши, 90, с пенальти).

Положение команд: 1. Франция — 12 (5); 2. Исландия — 12 (5); 3. Турция — 12 (5); 4. Албания — 6 (5); 5. Молдова — 3 (5); 6. Андорра — 0 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Германия и Нидерланды в поединке отбора к Евро-2020 отгрузили друг другу шесть мячей.

Фото Getty Images

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