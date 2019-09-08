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"Не вижу других кандидатов": Гурцкая поддержала единоросса в Москве, сеть кипит (видео)
Российская певица Диана Гурцкая вызвала бурную реакцию соцсетей, поддержав перед выборами в Москве кандидата от «Единой России» Андрея Метельского.
Гурцкая, незрячая от рождения, исполнила песню «Я не вижу других кандидатов», что пользователи соцсетей посчитали неэтичным.
Выступала Гурцкая на праздничном концерте в районе Гольяново. Видео в пятницу, 6 сентября, выложил штаб политика, отключив комментарии, но видео разошлось по сети.
Раскритиковал это выступление лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Он не понял, почему Гурцкая согласилась исполнить эту песню, но призвал всех проголосовать за других кандидатов.
Кстати, о том, почему певица согласилась выступать, объяснил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. По его данным, в прошлом году Гурцкая каким-то загадочным образом стала обладательницей 200-метровой квартиры в принадлежащем мэрии доме в центре Москвы.
«Спасибо! КВНщики локти кусают! Это очень смешно (не будем о грустном)», «Это креатив из самого ада. В следующий раз безногий скажет по ТВ, что он „не ходит на митинги и другим не советует“. Как стыдно за всё это, где край??» — возмущаются комментаторы.
Напомним, ранее российских школьников в День знаний поздравили песнями Лепса и Шнура.
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