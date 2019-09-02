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Рюмка водки на столе: российских школьников в День знаний поздравляли песнями Лепса и Шнура (видео)

В России чиновники организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором прозвучали песни Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и группы «Ленинград» «WWW» (со словами: «Наверное, был я бухой»).

Именно таким оказался репертуар группы «Сентябрь», которую пригласили на праздник в школу челябинского поселка Новосинеглазово.

Песни в исполнении группы слушали подростки и дети младшего школьного возраста.

Группу на праздник пригласил депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов, он же позже рассказал журналистам, что «взрослые песни» музыканты сыграли «по просьбе молодежи» в конце праздника, когда большинство детей и взрослых ушли домой.

В сети возмущаются и требуют наказать ответственных за праздник, да и самих музыкантов. Также многие пользователи сети шутят. «Надо было еще „Какая осень в лагерях“ сбацать. Подходящий случай», — пишут они.

Напомним, что весной этого года в РФ школьникам на выпускной подарили торт с «надгробиями».

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