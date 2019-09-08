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Происшествия

Нож – в сердце: в центре Одессы напали на продавца шаурмы (видео)

15:47 8 сентября 2019 266
пострадавший
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Конфликт с поножовщиной произошел в субботу, 7 сентября, на Преображенской улице. По словам очевидцев, серьезно пострадал торговец, работающий в павильоне с фастфудом.

Мужчина получил ножевое ранение в область сердца. Свидетели инцидента вызвали «скорую», пострадавшего госпитализировали.

По имеющимся сведениям, полиции удалось задержать подозреваемого злоумышленника, при котором были два ножа. Тем не менее, никаких официальных комментариев полиция пока не дает. Правда, самого факта ЧП не отрицают и ссылаются на то, что «сейчас выясняются обстоятельства происшедшего».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в городе Балта 31-летний мужчина на площадке возле дома метнул нож в спину 13-летнему племяннику. После происшествия злоумышленник пытался скрыться в овраге.

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