Происшествия

В страшной аварии на Львовщине погибла супружеская пара: фото с места ДТП

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Мостиском районе на Львовщине на трассе Львов — Шегини в воскресенье, 8 сентября. Под колесами микроавтобуса погибли двое пешеходов, супружеская пара из Яворовского района Львовской области. В тот же день под Киевом «Москвич» с супружеской парой выехал на полосу встречного движения. Оба супруга погибли.

— Предварительно установлено, что в 20:45, когда на улице уже было темно, находившийся за рулем микроавтобуса «Опель» 27-летний житель Яворовского района совершил в Мостиском районе наезд на пешеходов — 77-летнего мужчину и 66-летнюю женщину — супружескую пару, которая проживала в данном районе. От полученных травм они погибли на месте, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет. Ведется следствие.

Также 8 сентября жуткое ДТП случилось и в Запорожской области: четыре человека погибли.

А в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев — Чоп погибли четверо мужчин, а три женщины получили травмы.

На территории оккупированного района донецкой области в ДТП погибли пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок.

Фото Нацполиции с места ДТП

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