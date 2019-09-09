- 11:24 На курорте под Одессой иностранец проломил череп полицейскому: первые подробности инцидента
- 11:20 "Ничего страшного": Леся Никитюк посмеялась над платьем Беллы Хадид
- 11:17 Назло урагану «Дориан»: пара сыграла свадьбу на фоне разрушений, вызванных стихией
- 11:11 За жалобы на чиновников можно получить целое состояние: что известно о новой инициативе Зеленского
- 11:10 Во Франции от аномальной жары умерли полторы тысячи человек
- 10:48 В страшной аварии на Львовщине погибла супружеская пара: фото с места ДТП
- 10:38 В ООН выдвинули Украине требования по Крыму
- 10:28 Не звоню ему со словами: "Вова, как дела", — лидер "Бумбокса" рассказал об отношениях с Зеленским
- 10:28 В Одессе продавец популярного магазина публично призналась в любви к России: в сети волна гнева
- 10:18 Регину Тодоренко застукали в объятиях другого мужчины
- 10:14 Похудевшему Александру Семчеву нужна пластическая операция
- 09:54 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 9 сентября
В страшной аварии на Львовщине погибла супружеская пара: фото с места ДТП
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Мостиском районе на Львовщине на трассе Львов — Шегини в воскресенье, 8 сентября. Под колесами микроавтобуса погибли двое пешеходов, супружеская пара из Яворовского района Львовской области. В тот же день под Киевом «Москвич» с супружеской парой выехал на полосу встречного движения. Оба супруга погибли.
— Предварительно установлено, что в 20:45, когда на улице уже было темно, находившийся за рулем микроавтобуса «Опель» 27-летний житель Яворовского района совершил в Мостиском районе наезд на пешеходов — 77-летнего мужчину и 66-летнюю женщину — супружескую пару, которая проживала в данном районе. От полученных травм они погибли на месте, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет. Ведется следствие.
Также 8 сентября жуткое ДТП случилось и в Запорожской области: четыре человека погибли.
А в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев — Чоп погибли четверо мужчин, а три женщины получили травмы.
На территории оккупированного района донецкой области в ДТП погибли пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок.
Фото Нацполиции с места ДТП
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!