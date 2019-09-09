Катя Осадчая поделилась яркими фото из Одессы: продолжение лета

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ранее порадовала поклонников фотографиями стройной фигуры в купальнике, обнародовала в Instagram свежую порцию сентябрьских фотографий из Одессы. На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы — впрямь в цветах государственного флага!

Катя откровенно позирует, прогуливаясь то босиком, то в стильных красноватых шлепанцах… Дополняют сильный образ ведущей солнцезащитные очки.

В комментариях поклонники засыпали Осадчую комплиментами и отметили, что она выглядит сногсшибательно в этом платье. «Роскошное платье. Вам очень идет», «Очень хорошо», «Катерина, смотрю на вас и радуюсь жизни», — пишут поклонники.

Словом, не скупятся на комплименты: выглядит шикарно, все ей к лицу, а некоторые даже интересуются, где она купила такой стильный наряд.

Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым могли позволить себе настоящий релакс. Они отдохнули несколько раз, побывав в Амстердаме, затем — в Одессе, посещая мероприятия десятого международного кинофеста (ОМКФ), потом — в Турции. Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой Иваном в загородном доме. И вот — снова Одесса! Говорит, на это раз — сугубо по работе. Однако сумела найти время для прогулки.

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«Продовженння літа! 8 вересня. Нехай осінь буде такою!» — прокомментировала кадры Осадчая.

Словом, «я так хочу, чтобы лето не кончалось», и это — здорово! Однако никто из почитателей и не почитателей ведущей «Светской хроники» не заметил, что в этом же желтом платье с цветочным принтом Катя уже «светилась» в Instagram. Правда, в белых шлепах, но этим летом. В июле, она выставляла любопытные снимки, в том числе, на руках с двухлетним сыном Иваном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Осадчая взъелась на Ткаченко из-за ущемления прав журналистов в Верховной Раде.



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