Получить кредит по загранпаспорту: какие новшества банки вводят в Украине

Деньги

Отныне все граждане Украины могут получить банковские услуги, например оформить кредит, предъявив заграничный паспорт. Такая норма содержится в «Разъяснении по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов», подписанном директором департамента финансового мониторинга Национального банка Игорем Березой.

Если у человека нет с собой паспорта гражданина Украины, то он может предъявить в банке свой заграничный паспорт и получить необходимую финансовую услугу.

«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в разъяснении Нацбанка.

При этом отчество гражданина, которое не указывается в загранпаспорте, банки могут установить на основании других официальных документов, в частности — о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

В разъяснении даются ответы и на другие многочисленные вопросы по использованию загранпаспортов, поступавшие в НБУ от финансовых учреждений. Ранее банкиры отказывали человеку в обслуживании по загранпаспорту и отправляли соответствующие запросы в Нацбанк.

Следует учесть, что загранпаспорт — это единственный компромисс по предъявляемым документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запрещено принимать для идентификации. В частности, в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, удостоверение личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, а также удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Стоит напомнить, что, по словам финансового аналитика Алексея Куща, в связи со стабилизацией курса гривни банки очень заинтересованы в гривневых депозитах, причем под 13−15% годовых — это экономически обоснованная ставка. По мнению эксперта, в ближайшее время доходность гривневых депозитов возрастет еще на 1%.

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