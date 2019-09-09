Происшествия

Лоб в лоб: в жестком ДТП на Закарпатье один человек погиб, шестеро травмированы (фото)

В Закарпатье на международной трассе Киев — Чоп в воскресенье, 8 сентября, произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Пострадали практически все пассажиры двух автомобилей. Предположительный виновник ДТП погиб. Ранее в Мостиском районе Львовской области под колесами авто погибла супружеская пара.

— Возле села Чинадиево Мукачевского района 40-летний водитель Daewoo Lanos, житель города Свалява, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 27-летний житель Мукачева. В результате дорожно-транспортного происшествия виновник ДТП погиб на месте, еще шестеро пассажиров двух автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 34-летняя беременная женщина и трехлетний ребенок. Они госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило смерть потерпевшего». Полиция ведет расследование, проводятся экспертизы.

Стоит отметить, что на трассе Киев — Чоп ДТП случаются уж слишком часто. Так, недавно там в аварии погибли четверо мужчин, а три женщины получили травмы.

В воскресенье, 8 сентября, жуткое ДТП случилось в Запорожской области: погибли четыре человека.

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