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Лоб в лоб: в жестком ДТП на Закарпатье один человек погиб, шестеро травмированы (фото)
В Закарпатье на международной трассе Киев — Чоп в воскресенье, 8 сентября, произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Пострадали практически все пассажиры двух автомобилей. Предположительный виновник ДТП погиб. Ранее в Мостиском районе Львовской области под колесами авто погибла супружеская пара.
— Возле села Чинадиево Мукачевского района 40-летний водитель Daewoo Lanos, житель города Свалява, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 27-летний житель Мукачева. В результате дорожно-транспортного происшествия виновник ДТП погиб на месте, еще шестеро пассажиров двух автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 34-летняя беременная женщина и трехлетний ребенок. Они госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
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По факту ДТП открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило смерть потерпевшего». Полиция ведет расследование, проводятся экспертизы.
Стоит отметить, что на трассе Киев — Чоп ДТП случаются уж слишком часто. Так, недавно там в аварии погибли четверо мужчин, а три женщины получили травмы.
В воскресенье, 8 сентября, жуткое ДТП случилось в Запорожской области: погибли четыре человека.
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