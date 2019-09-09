Стиль жизни

Лунный календарь на 9–15 сентября: когда лучше красить волосы и делать домашние заготовки на зиму

О том, что можно (и чего нельзя) делать в течение каждого дня недели с 9 по 15 сентября, когда лучше стричься и заниматься спортом, как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

9 сентября, 11 лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Удачный день для людей творческих профессий — им удастся создать нечто действительно прекрасное и уникальное. Сдвинутся с места дела, которые давно буксовали. Хорошее время для покупки и продажи недвижимости, организации разного рода массовых мероприятий. Обращение в официальные инстанции и оформление соответствующих документов лучше отложить на несколько дней. Успешными будут непродолжительные поездки и путешествия. В решении важных жизненных вопросов стоит доверять не логике, а интуиции.

Можно делать эпиляцию, удалять пигментные пятна, делать татуировки и глубокую чистку лица.

Во время занятий спортом стоит беречь от нагрузок позвоночник, кости вообще и колени в частности, нельзя также делать операции на этих частях тела.

Любые салонные процедуры окажут положительное влияние на волосы: стрижка сделает их гуще, окраска и тонирование — привлекательнее, а завивка, даже химическая, не принесет вреда.

Можно пересаживать домашние растения и заготавливать овощи и фрукты на зиму — солить, квасить, консервировать.

10 сентября, 12 лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

Хорошее время для умственной — особенно, научной — и творческой, а также политической и общественной деятельности. Все дела будут удаваться легко, без усилий — как будто бы сами собой. Можно переходить на новую работу, менять род деятельности и переезжать на новое место жительства.

Благоприятный день для экспериментов с волосами — можно решиться на авангардную стрижку или радикальный цвет волос.

Рекомендуется делать маникюр, педикюр и перманентный макияж.

Можно посещать стоматолога, удалять кожные новообразования. Нельзя делать операции на венах, голенях и щиколотках, которые в этот день становятся особенно уязвимыми.

День идеально подходит для занятий спортом, особенно для кардиотренировок.

Можно срезать цветы для букетов (они будут долго стоять в вазе) и заниматься выпечкой.

11 сентября, 13 лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

Конфликтный день, в течение которого лучше не выяснять отношения с близкими людьми и не говорить с начальством о повышении заработной платы — скорее всего, ответом на просьбу будет отказ. Можно заключать сделки и подписывать договора. Хорошо пойдут дела, которые долго откладывались на потом — за день можно успеть закончить несколько зависших проектов. Легко будут даваться подсчеты, составление бухгалтерских отчетов и работа с компьютером.

Можно экспериментировать с волосами, а также делать маникюр и педикюр.

Благоприятный день для визита к стоматологу, а вот сделанные в этот день пластические операции в большинстве своем окажутся бесполезными.

При занятиях спортом не стоит нагружать колени, голени и стопы.

Можно заготавливать плоды лекарственных растений — например, шиповника.

12 сентября, 14 лунный день, растущая Луна в Водолее

Двигаться вперед можно будет, только проанализировав все неверные шаги. Тем, кто в этот день проведет «работу над ошибками», удастся переломить профессиональную ситуацию в лучшую сторону. Успешными обещают быть переговоры с начальством и деловые переговоры.

Можно посещать стоматолога. Нельзя делать операции на венах, голенях и щиколотках. В этот день они становятся особенно уязвимыми, поэтому и в зале их лучше не нагружать.

Благоприятный день для экспериментов с волосами, а также маникюра, педикюра и перманентного макияжа.

Хорошо срезать цветы и заготавливать плоды лекарственных растений.

13 сентября, 15 лунный день, растущая Луна в Рыбах

День благоприятен для начала новых проектов — правда, успех ждет только те из них, которые тщательно продуманы и подготовлены. Среди затрудняющих работу факторов — невозможность сосредоточиться: трудно будет противиться желанию витать в облаках, что сделает затруднительным любую умственную работу. В этот день также хорошо завершать дела, над которыми вы трудились всю прошедшую неделю, и составлять планы на следующую.

Уязвимыми становятся ноги и стопы — запрещается делать операции на этих частях тела.

Не рекомендуется стричь и красить волосы — эти процедуры могут негативно повлиять как на них, так и на кожу головы.

Показаны упражнения для средней части туловища — в частности, для талии и пресса.

14 сентября, 16 лунный день, полнолуние в Рыбах

Продолжаются сложности с концентрацией, поэтому скрупулезной, требующей усидчивости и повышенного внимания работой лучше не заниматься. В этот день также многое будет зависеть от вашей реакции на происходящие события — о неправильном решении впоследствии можно пожалеть.

Можно проводить деловые встречи и составлять планы на следующую неделю.

Очищать кожу лучше при помощи мягких, щадящих средств. Хороший результат даст использование увлажняющих кремов и травяных настоев в виде лосьоном и компрессов.

От стрижки, окраски и завивки волос в этот день лучше отказаться.

Во время занятий спортом стоит избегать упражнений на растяжение, а также длительной ходьбы. Под запретом находятся даже высокие каблуки.

Прекрасное время для сбора лекарственных трав.

15 сентября, 17 лунный день, убывающая Луна в Овне

Избыток сил, который будет ощущаться в этот день, лучше направить, как пресловутый атом, в мирное русло: например, несмотря на то что на дворе воскресенье, подтянуть рабочие «хвосты», затеять дома генеральную уборку или отправиться в спортзал. День также хорошо подходит для активного отдыха и встречи с друзьями.

В уходе за внешностью допустимы очищение кожи и удаление новообразований, а вот от пластических операций рекомендуется отказаться.

Стрижка ухудшит состояние волос, зато можно их красить и тонировать. Благоприятным будет также массаж головы.

Хороший результат даст закаливание и укрепление мышц всего тела.

Можно собирать лекарственные растения, делать сок и домашнее вино.

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