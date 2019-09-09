Разочарование: Австралия отреагировала на выдачу Цемаха России

Мир

В Австралии дипломаты не скрывают разочарования, что Украина выдала России Владимира Цемаха — крайне важного фигуранта дела о сбитии «Боинга» MH17. Австралия, как известно, входит в группу по расследования крушения лайнера, поскольку на борту сбитого самолета были австралийцы.

Офис министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн (на фото) обнародовал заявление, где за дипломатическими формулировками чувствуется явная тревога.

«Австралия признает важность для Украины обмена пленными с РФ и приветствует освобождение 35 граждан… Мы осознаем страдания, перенесенные украинцами и их семьями, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи со крушением MH17», — говорится в заявлении.

В Австралии напомнили, что просили Украину обеспечить возможность допросить Цемаха представителями следственной группы. «Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы включить Цемаха в процедуру обмена. Однако теперь, когда Цемах в России, обеспечить правосудие будет сложнее. Это будет особенно сильным разочарованием для семей жертв», — добавили дипломаты.

Напомним, Владимир Цемах, так называемый «зенитчик» террористической «ДНР» был интересен следствию, поскольку сам признавался, что участвовал в сокрытии установки «Бук» после рокового попадания по самолету. 7 сентября Цемах улетел в Россию по процедуре обмена между Украиной и РФ. В Нидерландах не скрывали сожаления и были уверены, что Украина поддалась на давление со стороны Кремля.

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