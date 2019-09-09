Новые тренды в маникюре: идеи для офиса (фото)

Стиль жизни

Осень — время деловой активности. Летний релакс позади. Пришло время сменить яркий сарафан на деловой костюм. Конечно же, нужно продумать и то, какими будут прическа, макияж и маникюр. Для этого необходимо учитывать новые тренды. А они в этом сезоне весьма неожиданны. Например, одним из фаворитов в палитре красок стал зеленый цвет.

О новых трендах в деловом нейл-дизайне «ФАКТАМ» рассказала израильский нейл-стилист, призер международного конкурса по ногтевому дизайну Мария Балодис.

— Безупречность стиля современной женщины должна прослеживаться во всех ее образах: от повседневных до праздничных, от озорных до деловых, — считает Мария Балодис.— Каким же должен быть деловой, офисный маникюр? Его обладательница должна быть уверена, что ее стиль продуман до кончиков ногтей, что он соответствует дресс-коду, отвечает корпоративному стилю (если такой есть). Нельзя сказать, что в дизайне делового маникюра используются какие-то специальные техники, декор, виды покрытий. Не стоит и ограничиваться любимым универсальным френчем или пастельными оттенками. Модный офисный маникюр — это любой трендовый нейл-дизайн, но в более сдержанном исполнении. Сейчас, когда популярны минимализм, «голые» ногти, deep design, тонкие линии, матовые покрытия, у офисного маникюра просто нет шансов быть немодным. Все эти тренды уместны в деловом маникюре.

— Какие цвета актуальны в осеннем деловом маникюре?

— Один из моих любимых трендов — разноцветный маникюр. Он станет одним из самых популярных у деловых дам осенью этого года. Но если летом это были «ядовитые» неоновые цвета, то сейчас им на смену пришли нежные пастельные цвета, серые, розовые, пудровые, кофейные оттенки. Гуляйте по цветовой гамме от почти черных, глубоких цветов до плотных, выбеленных. Любой маникюр станет более приглушенным, элегантным и стильным, благодаря матовому покрытию. Матовый маникюр не только не выйдет из списка трендов нейл-дизайна, а будет еще более востребован в осенне-зимний период. Ведь бархатная текстура матовых ногтей создает ощущение мягкости и теплоты покрытия.

Разноцветный маникюр в тренде этой осенью

— А что можно сказать насчет декора?

— Монохромный дизайн также подойдет к элегантному стилю деловой женщины. Черно-белое покрытие, глянцевое, матовое, с минималистичным дизайном, или акцентом на одном ногте подойдет уверенной в себе натуре, чьи образы могут пестрить разными цветами. Монохромный маникюр будет актуален под любой наряд любого цвета. Простые черно-белые полосы, дизайн с гелем-паутинкой, с серебром, точки и геометрические фигуры — все это поможет украсить деловой маникюр, разнообразить однотонное покрытие, но при этом не будет бросаться в глаза и создавать дисбаланс во всем образе женщины. Очень популярный тренд — маникюр с полупрозрачными и прозрачными покрытиями. Это могут быть идеально ровные ногти с камуфлирующим гелем, розовым, телесным, молочным. Под глянцевым покрытием необходимо создать идеальную архитектуру ногтя, ведь такой «чистый» дизайн не терпит неровностей. Особенно стильно смотрится матовый вариант.

Кстати, отсутствие бликов позволит сочетать матовый маникюр с любым украшением, бижутерией, браслетами и часами. Чтобы сделать акцент и подарить изюминку телесному маникюру, достаточно добавить маленькую блестку, полосочку… А можно просто наслаждаться чистым, идеальным, «обнаженным» маникюром. Прозрачные покрытия идеально сочетаются с геометрией, минимализмом.

Модно черно-белое покрытие

— Что посоветуете любительницам красного цвета?

— Красная классика всегда популярна у деловых стильных женщин. Оттенки от темно-бордовых до ярко-алых в сочетании с легким дизайном и элементами декора дополнят даже самый строгий деловой образ. Красный маникюр может стать ярким штрихом в монохромном стиле женщины. Идеально подойдет под элегантные костюмы, юбки-карандаши, белые блузы. Также красный идеально сочетается с глубокими синими оттенками в одежде. Поэтому в осенне-зимний период классический красный маникюр будет очень актуален для любительниц синего цвета и денима.

Красная классика всегда актуальна

— Правда, что в деловом нейл-арте сегодня приветствуется зеленый цвет?

— Да. Глубокая зелень, травяные и оттенки хаки займут лидирующие позиции в цветовой гамме осени. В нейл-индустрии для создания маникюра, который сможет стать стильным дополнением образа деловой дамы, будут популярны глубокие темно-зеленые покрытия. Растительные мотивы, утонченная флористика в стиле минимализма — веточки, листочки — смогут разнообразить офисный маникюр.

Зеленый — один из лидирующих цветов осени

— Многие женщины предпочитают нюдовые оттенки. Как неброский маникюр сделать нескучным?

— В деловом маникюре очень актуально, стильно, но в то же время нежно и сдержанно будут смотреться кремовые, бежевые, пудровые оттенки. Разбавить такой неброский маникюр, добавить к нему изюминку, смогут легкие градиенты, геометрия, deep-design. Фольга, жидкая слюда, серебряные полоски на одном-двух пальчиках придадут утонченность и украсят офисный маникюр в нюдовых оттенках.

Нюдовые оттенки — фавориты делового нейл-арта

— Как лучше сочетать маникюр с деловым гардеробом?

— Беспроигрышный вариант — нюдовые, телесные оттенки, пастели, монохромные цвета. Если в одежде используется несколько цветов, то цвет дизайна ногтей должен быть либо совсем незаметен, либо правильно сочетаться с оттенками элементов гардероба.

Мария Балодис: «Модный офисный маникюр — это любой трендовый нейл-дизайн, но в более сдержанном исполнении»

— Что в антитренде делового нейл-арта?

— Важно, чтобы маникюр был неброским и не раздражал. Стоит отказаться от кислотных цветов (зеленый, желтый, розовый), за исключением матовых неоновых тонов, в основе которых оттенки красного — малиновый, коралловый, фуксия, алый. Экстремальный стилет, «балерина», длинный квадрат — это не те формы, которые должна выбирать женщина для делового стиля. Могут испортить впечатление сложный многоцветный дизайн, яркая флористика, большое количество страз и блесток, слишком много сочетаний текстур и объемных элементов.

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Фото из альбома Марии Балодис



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