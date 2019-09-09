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Мир

Знаменитая французская газета принесла извинения за "российский" Киев

15:51 9 сентября 2019 15
figaro
Инф. «ФАКТОВ»

Французская газета Le Figaro извинилась перед посольством Украины за «российский» Киев. На сайте Le Figaro в видео о встрече вернувшихся домой украинцев из российских застенков место съемки было обозначено как «Киев, Россия». Редакция утверждает, что это была техническая ошибка.

Посольство Украины связалось с редакцией и получило заверения, что ошибку уже исправили. «Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ», — говорят в посольстве.

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Оплошность журналистов газеты Le Figaro заметили не только украинские дипломаты. В Facebook пользователи оперативно отреагировали на инцидент. Был брошен клич засыпать редакцию жалобами на некорректную подачу материала. Жалобы оставлялись в виде комментариев под газетной статьей и отправлялись на почту редакции.

Напомним, в западных СМИ были случаи, когда публиковалась карта Украины без части территорий или ошибочно указывалась принадлежность Крыма России. За такими случаями следовала резкая реакция украинских посольств, и ошибки оперативно исправлялись.

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