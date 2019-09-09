Жительницу Винницкой области, снимавшую порно с младенцем, "наказали" условным сроком

Происшествия

Жительница Винницкой области, снимавшая порнографию с участием маленького сына, неожиданно отделалась очень мягким приговором. Женщина признала вину, заключила сделку с прокурорами и отделалась условным наказанием.

Приговор был вынесен судом города Козятина в августе 2019 года. В течение месяца в суде ждали апелляции, но такая не поступила, потому судебный вердикт считается вступившим в силу. Горе-мать признали виновной в изготовлении детской порнографии (ч.4 ст. 301 УК Украины), приговорили к пяти годам лишения свободы и тут же освободили от наказания на трехлетний испытательный срок. Если за это время гражданка не нарушит еще какой-либо статьи УК, то будет считаться, что свое наказание она отбыла полностью.

Также женщине предстоит оплатить судебную экспертизу по делу. Процессуальные издержки составили 14,4 тыс. гривен.

Напомним, 26-летнюю жительницу Винницкой области задержали весной текущего года. Сначала женщина сама снималась для порнографических видео, а с появлением малыша решила и его задействовать в таких фильмах. На момент съемок первого видео ребенку было всего два года. Женщина призналась, что успела снять около 20−30 фото и видео, получая за каждое от 1,5 до 3 тысяч гривен.

А тем временем в Киевской области задержали мужчину, который снимал на продажу «видео для взрослых», а в роли актрис были малолетние дочери «режиссера».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter