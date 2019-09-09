Стиль жизни

Близнецы могут осуществить свои мечты, а Скорпионам не стоит бояться перемен: гороскоп на 9–15 сентября

ОВЕН. Не стесняйтесь быть оригинальными, любое новшество с вашей стороны будет воспринято окружающими положительно. Демонстрируйте свой профессионализм, ведь скромность — не самый надежный путь к успеху.

ТЕЛЕЦ. Наберитесь терпения, постарайтесь справиться с раздражительностью, нервозностью, торопливостью. Делайте все для того, чтобы набрать хороший рабочий темп и не сбиться с него при любых обстоятельствах.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши заветные мечты вполне могут стать реальностью, если проявите настойчивость, решительность, но в то же время терпение и такт. Самое время заняться делом, которое было отложено до лучших времен. Ни в чем себе не отказывайте.

РАК. Особые потрясения вам сейчас не грозят, так что можете расслабиться во всем, что касается финансов. Сумеете отлично зарекомендовать себя в трудовом коллективе и даже стать образцом для окружающих.

ЛЕВ. Коллеги прекрасно знают, чего вы на самом деле стоите, поэтому отношение к вам будет наилучшим. Чем активнее будете действовать в предстоящий период, тем эффективнее пойдут все дела.

ДЕВА. Старайтесь, чтобы ваши желания не вступали в противоречие с интересами других людей. Не впадайте в панику, лучше своевременно исправляйте допущенные ошибки. Не раздражайтесь по пустякам.

ВЕСЫ. Чтобы решать возникающие проблемы, придется постоянно работать над собой. Внутренние ощущения не должны противоречить обстоятельствам. Только при таком раскладе можете рассчитывать на успешное выполнение поставленных перед вами задач.

СКОРПИОН. Во всех областях вашей жизни наступают перемены. Их не стоит бояться, наоборот, нужно всячески поощрять. Ваше мировосприятие тоже будет меняться, произойдет переоценка ценностей, что, конечно же, сыграет важную роль в дальнейших делах.

СТРЕЛЕЦ. Больше времени уделяйте работе. Сейчас не время лениться и избегать ответственности. Проявите терпение и такт в отношениях с коллегами и руководством, не пытайтесь навязать кому бы то ни было свою точку зрения.

КОЗЕРОГ. Смелые и энергичные действия принесут только пользу, поэтому не стоит сдерживать себя в чем-либо. Благоприятный период наступает для тех, кто знает, чего хочет, и готов взять на себя ответственность.

ВОДОЛЕЙ. Поберегите свои силы, предоставляя близким и знакомым решать свои проблемы самостоятельно. Не исключены изменение планов и срыв договоренностей, что повлечет за собой дополнительные хлопоты — будьте готовы к такому повороту событий.

РЫБЫ. У вас накопилось предостаточно нерешенных вопросов, которые не стоит откладывать в долгий ящик. Дружеское участие поможет преодолеть трудности, поэтому не стоит отказываться от помощи.

Любовный гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков зодиака эксклюзивно для «ФАКТОВ составил дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов.

Гороскоп здоровья на сентябрь от известного экстрасенса читайте здесь.

Подготовил Петр КОТОВ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter