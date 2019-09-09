Покушение на ректора в Тернополе: появилось видео с подрывником

Происшествия

Тернопольской полиции удалось продвинуться в расследовании попытки убийства ректора ТНЭУ Андрея Крисоватого. Найдена запись с камеры наблюдения, где видно, как к ночью к дому ректора подкрадывается подозрительный молодой человек. Юноша пытается прикрыть лицо кепкой и высоким воротом куртки. Предположительно, именно этот гражданин и подкинул взрывчатку к дому ректора.

Подозреваемому на вид 18−25 лет, рост 160−170 см. Лицо на видео не идентифицируется, поэтому полиция просит помощи у автовладельцев, находившихся в ночь на 4 сентября поблизости от места преступления. Молодой человек мог попасть на записи авторегистраторов в селе Петриков на окраине Тернополя, в тернопольском микрорайоне «Дружба», а также на улице Будного. За помощь следствию обещана анонимность и денежное вознаграждение.

Напомним, 4 сентября в селе Петриков возле Тернополя во дворе у ректора ТНЭУ сработало самодельное взрывное устройство. Сверток подкинули к входным воротам. Хозяин дома и его жена получили тяжелые травмы. Ректор лишился кисти руки, а у женщины взрывной волной повреждены глаза. Ведется расследование покушения на убийство (часть 1 статьи 15 часть 1 статьи 115 УК Украины).

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