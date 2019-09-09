Происшествия

После того как в Виннице в изоляторе совершил самоубийство подозреваемый в педофилии, полиция раскрыла страшные подробности преступлений винничанина. Первым объектом насилия стали малолетние дети усыновленные мужчины — трехлетняя дочь и пятилетний сын.

32-летнего жителя Винницы задержали, получив сигнал о жестоком обращении с детьми. Полиция получила сведения, что мужчина бил малышей, заставлял их употреблять алкоголь. Проживала троица в антисанитарных условиях. После того как негласными следственными действиями подтвердилась угроза для жизни детей (мужчина во время ссоры пытался задушить девочку), гражданина взяли под стражу.

Обыск в доме у задержанного вскрыл еще более шокирующие подробности: на электронных устройствах и носителях обнаружилась детская порнография. Фото и видео порнографического характера мужчина распространял в специальных группах в сети.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина пытался расширить круг детей, вовлеченных в порносъемки. В соцсетях мужчина знакомился с матерями-одиночками, предлагал им временное проживание у себя. С некоторыми женщинами гражданин обходился без иносказаний и сразу предложил отправлять ему порнографические фото и видео с детьми.

Жертвой педофила мог стать юный житель Киевской области. Его матери мужчина предлагал приехать в гости, напоить ребенка алкоголем и вступить втроем в половую связь. В дальнейшем пара договорилась обмениваться фото с изображением обнаженных детей.

Напомним, после того, как мужчина был задержан, а потом совершил самоубийство, его дети были отправлены в специализированные заведения. Малолетним брату и сестре предстоит судебно-психологическая экспертиза.

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