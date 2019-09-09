Спорт

Вице-чемпионы мира хорваты в день рождения Модрича потеряли очки в матче отбора к Евро-2020 в Баку (видео)

В понедельник, 9 сентября, были сыграны очередные матчи в квалификации чемпионата Европы 2020 года, в которых не обошлось без сенсационных результатов.

Группа С

Северная Ирландия — Германия — 0:2 (Хальстенберг, 48, Гнабри, 90+3)

Перед приездом в Белфаст бундестима команда Северной Ирландии по два раза обыграла белорусов и эстонцев и возглавляла таблицу группы. В свою очередь, сборная Германии, потерявшая из-за травм Керера, Горецку, Сане, Рюдигера, Гюндогана и Шульца, выходила на поле стадиона «Виндзор Парк» после домашнего поражения от голландцев (2:4).

В итоге бундестим увез домой тяжелую победу благодаря дебютному мячу за сборную защитника «Лейпцига» Марселя Хальстенберга и голу в компенсированное время полузащитника Сержа Гнабри из «Баварии».

Эстония — Нидерланды — 0:4 (Бабел, 17, 48, Депай, 76, Вийналдум, 87)

Положение команд: 1. Германия — 12 очков (5 матчей); 2. Северная Ирландия — 12 (5); 3. Нидерланды — 9 (4); 4. Беларусь — 3 (5); 5. Эстония — 0 (5).

Группа Е

Азербайджан — Хорватия — 1:1 (Халилзаде, 72 — Модрич, 11, с пенальти)

В противостоянии команд, которые тренируют хорватские специалисты (хозяев — Никола Юрчевич, гостей — Златко Далич), вице-чемпионы мира сенсационно потеряли в Баку два очка. После быстрого гола с пенальти лучшего футболиста планеты прошлого года Луки Модрича, которому в день игры исполнилось 34 года, «клетчатые» слишком рано уверовали в успех и поплатились за это, позволив сборной Азербайджана набрать первое очко в отборочном цикле.

Венгрия — Словакия — 1:2 (Собослои, 50 — Мак, 40, Боженик, 56)

Положение команд: 1. Хорватия — 10 (5); 2. Словакия — 9 (5); 3. Венгрия — 9 (5); 4. Уэльс — 6 (4); 5. Азербайджан — 1 (5).

Группа G

Словения — Израиль — 3:2 (Вербич, 43, 90, Безьяк, 66 — Натхо, 50, Захави, 63)

Два точных удара киевского динамовца Беньямина Вербича помогли словенцам на 90-й минуте вырвать домашнюю победу в противостоянии с Израилем.

Польша — Австрия — 0:0



Латвия — Македония — 0:2 (Пандев, 14, Барди, 17)

Положение команд: 1. Польша — 13 (6); 2. Словения — 11 (6); 3. Австрия — 10 (6); 4. Северная Македония — 8 (6); 5. Израиль — 8 (6); 6. Латвия — 0 (6).

Группа I

Шотландия — Бельгия — 0:4 (Лукаку, 9, Вермален, 24, Алдервейрелд, 32, де Брюйне, 82)

Одноклубник Александра Зинченко по «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне добавил к голу в ворота шотландцев три результативные передачи. Бельгийцы выиграли все шесть встреч отбора с общим счетом 19:1.

Сан-Марино — Кипр — 0:4 (Кусулос, 2, 73, Папулис, 39, Артиматас, 75)

Россия — Казахстан — 1:0 (Фернандес, 89)

Сборная России выиграла пять подряд отборочных поединков Евро-2020 с общим счетом 17:1 и близка к завоеванию путевки в финальный турнир. Кстати, из всех команд бывших советских республик россияне не побеждали только Украину.

Положение команд: 1.Бельгия — 18 (6); 2. Россия — 15 (6); 3. Казахстан — 7 (6); 4. Кипр — 7 (6); 5 Шотландия — 6 (6); 6. Сан-Марино — 0 (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию товарищеского матча Украина — Нигерия.

Фото Getty Images

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