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Три новых iPhone и Apple Watch 5: стало известно, чем попытается удивить фанатов компания из Купертино
Ежегодное осеннее мероприятие Apple в Театре Стива Джобса в Купертино, на котором компания традиционно презентует новые модели смартфонов iPhone и других устройств, состоится сегодня, 10 сентября, в семь часов вечера по Киеву. Такая информация находится в приглашениях, разосланных компанией журналистам, пишет ixbt.com.
В этом году эксперты, специализирующиеся на продукции Apple, ожидают от американского производителя трех новых смартфонов, которые, впрочем, будут слабо отличаться от прошлогодних iPhoneXR, iPhoneXS и iPhoneXSMax.
Вероятно, это будут смартфоны с экранами размера 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма соответственно. Есть сведения, что базовая модель будет называться просто iPhone 11, а две более дорогие версии получат названия Pro и ProMax.
Изменений в дизайне ожидать не стоит, а главной новинкой может стать камера — в смартфонах линейки Proих может быть сразу три, для более широкоугольных фотографий.
iPhone 11 (преемник iPhone XR) будет предложен в трех вариантах — с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти. Стоимость, соответственно, 750долларов, 800 долларов и 900 долларов. На ступень выше стоит iPhone 11 Pro, у него тоже три конфигурации: 128, 256 и 512 ГБ. Цены — 1000 долларов, 1100 долларов и 1200. Те же варианты памяти и у топового iPhone 11 Pro Max, но цена выше: 1100 долларов, 1200 долларов и 1300 долларов соответственно.
О камерах известно, что они будут 12-мегапиксельными (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
По мнению аналитиков, смартфоны получат новый процессор A13 плюс 2 ГБ оперативной памяти (4 ГБ у базового iPhone 11 и по 6 ГБ у Pro и ProMax), а также повышенную защиту от влаги и пыли.
Есть предположения, что телефоны будут совместимы со стилусом (на это может намекать название Pro, как у планшетов iPad). Также компания может отказаться от разъема Lighting в пользу USB-C, которым уже оснащены планшеты и ноутбуки Apple. Ранее циркулировавшие слухи о том, что смартфоны будут поддерживать стандарт связи 5G, похоже, так и останутся слухами — по последней информации от источников, 5G-устройства от Apple появятся не ранее 2020 года.
Ожидается, что продажа новых смартфонов начнется 27 сентября. Обычно промежуток между презентацией и стартом продаж короче, но есть вероятность, что компания учла проблемы прошлых лет и специально дала себе больше времени на то, чтобы наладить поставки.
Помимо смартфонов, Apple может представить пятую версию «умных» часов — AppleWatch 5, которые, по общему мнению, будут мало отличаться от предыдущей версии. Также некоторые эксперты ждут презентации ноутбука MacBookPro с диагональю экрана 16 дюймов, однако компания может отложить показ этой модели до октября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время презентации своих новых гаджетов в прошлом году Apple показала новую линейку своих смартфонов, которая пополнилась тремя моделями. Так были продемонстрированы 6,1-дюймовый iPhone Xr с ЖК-дисплеем, 5,8-дюймовый iPhone XS с OLED-дисплеем и 6,5-дюймовый iPhone XS Max с OLED-дисплеем.
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