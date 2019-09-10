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Чудесное спасение принцессы: король Иордании помог своей сестре избежать отправки к мужу-тирану в ОАЭ
57-летний король Иордании Абдалла II пришел на помощь своей сводной сестре, принцессе Хайе, которая оказалась в затруднительном положении. Об этом пишет пишет Arabian Royal Agency.
«Его Величество Король Абдулла II назначил свою сестру принцессу Хайю бинт аль-Хусейн в качестве дипломата в посольстве Иордании в Великобритании», — говорится в сообщении.
Такое решение король принял после того, как британский суд отказался выдать принцессе и ее детям специальные охранные ордера для защиты жизни и здоровья, позволяющие им избежать возвращения в Дубай не по собственной воле.
Указ о назначении был подписан королем еще 2 сентября, однако известно об этом стало только накануне.
Также агентство передает, что принять такое решение королю посоветовала адвокат принцессы баронесса Фиона Шеклтон, которая известна такими громкими делами, как развод принца Чарльза и принцессы Дианы, расставание Пола Маккартни с Хизер Миллс.
Агентство поясняет, что женщину могли принудительно депортировать в Дубай, где она сразу попала бы в руки 70-летнего супруга — шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Как известно, в начале лета супруга правителя Дубая сбежала от него вместе с детьми. Сначала Хайя оказалась в Германии, а потом прибыла в Великобританию и попросила убежища у местных властей. В конце июля в Лондоне начались слушания по делу о разводе шейха Дубая с принцессой Хайей.
Принцесса просила предоставить ей единоличное право опеки над их двумя детьми и защитить их от принудительного возвращения в Дубай. Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, в свою очередь, настаивал на передаче прав опеки ему, а также возвращении детей в ОАЭ.
Теперь назначение принцессы Хайи на пост заместителя главы посольства Иордании еще должен одобрить британский МИД.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита короля Иордании Абдаллы II и его жены королевы Рании в Великобританию произошел небольшой скандал: на официальной странице королевской семьи в Twitter был опубликован снимок, на котором Елизавета в белом платье позирует перед камерой вместе с иорданской королевской четой и наследным принцем Иордании Хуссейном. При этом обеспокоенные подданные Ее Величества обратили внимание на левую руку 92-летней монархини. На ней виден огромный багровый синяк.
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